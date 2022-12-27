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Социальный кодекс станет основой для построения новой социальной политики - Тамара Дуйсенова

27 Декабря 2022, 10:37
Социальный кодекс станет основой для построения новой социальной политики - Тамара Дуйсенова

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова на заседании Правительства проинформировала о мерах по повышению эффективности социального обеспечения, предусмотренных в проекте Социального кодекса РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава Минтруда отметила, что Социальный кодекс станет основой для построения новой социальной политики, главной целью которой будет создание базовых условий для укрепления и развития казахстанской семьи. Для ее реализации предусмотрено формирование нового социального контракта между государством, бизнесом и гражданами.

При разработке Соцкодекса был изучен международный опыт, за его основу взята структура Социального кодекса Евросоюза, но с учетом специфики нашей страны. Проект Кодекса состоит из 5 разделов, 19 глав и 267 статей.

«Первая новелла – это Цифровая карта семьи, которая формируется на основе данных из всех действующих информационных систем госорганов. Главной целью ее внедрения является обеспечение равного доступа казахстанцев к системе государственной поддержки. Поэтому в Кодексе мы обозначили ЦКС как инструмент для формирования среднесрочных и долгосрочных задач и направлений социальной политики. Также ЦКС будет служить своеобразным уведомителем, информирующим людей о полагающейся им государственной поддержке посредством рассылки SMS-сообщений. Пособия и выплаты будут назначаться в проактивном формате на основе данных, имеющихся в информационной системе», – сказала Тамара Дуйсенова.

Еще одна новелла, по словам министра, это новая парадигма государственной поддержки, которая предусматривает сначала адресные меры на упреждение социальных рисков, только затем адресную помощь, направленную на борьбу с последствиями социальных рисков.


Фото: gov.kz

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