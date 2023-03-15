Социальный кодекс: господдержка будет оказываться в проактивном формате

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Государственная поддержка будет оказываться в проактивном формате. Об этом в ходе обсуждения проекта Социального кодекса РК на пленарном заседании Сената сообщила министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«При разработке Социального кодекса был тщательно изучен международный опыт, мы руководствовались Социальным кодексом Европейского союза. При этом были всесторонне учтены особенности нашей страны», - сказала Тамара Дуйсенова.

Министр рассказала о нововведениях, содержащихся в документе. Первая новелла - это цифровая карта семьи (ОЦК), которая формируется на основе данных всех существующих информационных систем государственных органов. В рамках его внедрения казахстанцы смогут на равных рассчитывать на помощь системы государственной поддержки.

«Поэтому в Кодексе мы обозначили ОЦК как инструмент определения среднесрочных и долгосрочных задач и направлений государственной социальной политики. То есть государство может не только четко определить - кому, когда, какую помощь необходимо оказать, но и иметь возможность рассмотреть меры по предупреждению социальных рисков. Во-вторых, карта будет служить инструментом электронного уведомителя, который исходя из социального статуса степени семейного благополучия семьи или ее членов будет информировать о том, какой вид государственной поддержки они вправе получать. Такое уведомление будет направляться каждой семье в виде SMS-сообщения со стороны Центрального государственного органа», - сказала Тамара Дуйсенова.

Она также добавила, что государственная поддержка будет оказываться в проактивном формате. То есть социальные выплаты и социальная помощь гражданам утверждаются в рамках данных, имеющихся в информационной системе. Действующие бумажные документы будут поэтапно исключены из системы.