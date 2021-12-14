Социальный кодекс даст людям больше свободы – Сума Чакрабарти

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Социальный кодекс должен раскрыть индивидуальную способность людей и дать им больше свободы. Об этом советник Президента Казахстана по вопросам экономического развития Сума Чакрабарти рассказал в эфире программы «Национальный интерес» на телеканале «Хабар», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Посредством выработки новых методов макроэкономической политики, простыми словами, думаем, как сделать жизнь простых людей лучше, создать банковскую систему, которая действительно будет реагировать на нужды и потребности людей. Сейчас банковская система не может давать длительные кредиты. Они весьма краткосрочны. Речь идет о долгосрочных инвестициях, и банки Казахстана не могут поддержать себя для этой задачи. К сожалению, очень много активов, не вырабатывающих, не генерирующих никакой ценности в банковском секторе. Надо очистить банковскую систему, тогда она будет сама по себе обслуживать людей как надо», - сказал советник Главы государства.

По его словам, также необходим более быстрый прирост экономики.

«Сегодня все больше и больше молодежи заходят на рынок труда. Мы работаем на создание роста. Третий фактор, над которым мы работаем – пытаемся вести речь о социальном контракте между государством и гражданином. Что-то должно поменяться. За последние 30 лет во многих новых рынках было такое явление, когда правительство государства играло роль в частной жизни людей. Надо как-то изменить социальный контракт. Государство далее так жить не может. Иначе ему придется постоянно повышать налоги. А этого не хотелось бы. В рамках старого мышления люди не принимают решение за себя, за них это делает государство. Сейчас эта ответственность переносится на личные плечи. Сейчас мы прорабатываем новый Социальный кодекс. Это должно раскрыть индивидуальную способность людей и дать им больше свободы. Сейчас то, как Правительство взаимодействует со всеми людьми, это настолько осложнено: куча обременительных процедур. Мы пытаемся это выравнить и сделать более гибким, чтобы работало на пользу человека», - отметил Сума Чакрабарти.

Как сообщалось ранее, Министерством труда и социальной защиты населения РК разрабатывается концепция Социального кодекса РК.



