Социальный хлеб подорожает в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау предприниматели вынуждены поднять цену на социальный хлеб. Об этом в ходе брифинга заявили предприниматели, занимающиеся производством и реализацией хлебобулочных изделий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы не зерновой регион. И у нас не производят муку. Вся мука завозная. Сегодня себестоимость производимого хлеба 85,3 тенге, поэтому мы вынуждены повысить цены. Наша отпускная цена будет составлять 90 тенге, в торговых точках хлеб будет реализовываться по 95 тенге. В настоящее время у нас самая низкая цена на хлеб. Другие области, к примеру, уже повысили цену до 100, а кто то и до 110 тенге», - говорит один из основных «игроков» на рынке хлебобулочных изделий, директор ЖК «Азмуханова» Талгат Кощанов.

По его словам, до сегодняшнего дня в Атырау цена на социальный хлеб была самая низкая. Многие пекарни работали в убыток. Рост цен на социальный хлеб отмечается во многих регионах. Происходит это из-за роста цен на зерно. Следом, по понятным причинам, дорожает мука. Такая тенденция наблюдалась в прошлом, и в начале этого года. ​ Представители пекарен заявили, что повышение нужно ожидать в начале следующей недели. Но не все компании, занимающиеся производством и реализацией хлебобулочных изделий, сразу повысят цены. К примеру, ТОО «Даулет - НАН» обязалась держать цену в 75 тенге до конца текущего месяца.

«У нас есть в запасе мука, которая была приобретена по прежней цене. До конца месяца цена будет прежней. После этого будет повышение. Пока, правда, нет окончательного решения, на какой процент будет повышение», - сообщила руководитель отдела маркетинга ТОО «Даулет - НАН» Ирина Колесникова.

По словам руководителя городского отдела предпринимательства и сельского хозяйства акимата Руслана Давлетова, в настоящее время готовится постановление акимата Атырауской области об утверждении правил реализации механизма стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары. ​

«В рамках данных правил через СПК «Атырау» будут выделяться льготные займы субъектам предпринимательской деятельности, торговым сетям, которые имею свои пекарни. В свою очередь, они будут брать на себя обязательства по наличию определенных сортов хлеба и его цене. Соответственно, у населения будет выбор. В данных торговых сетях цена на хлеб будет ниже. Постановление акимата на согласовании в органах юстиции, после подписания оно вступит в законную силу», ​ сказал Р.Давлетов.

На сегодняшний день в области работают более 30 пекарен. Ежесуточно они производят до 50 тысяч хлебобулочных изделий.











