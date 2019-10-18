Социальный хлеб подорожает в Атырау
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау предприниматели вынуждены поднять цену на социальный хлеб. Об этом в ходе брифинга заявили предприниматели, занимающиеся производством и реализацией хлебобулочных изделий, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Мы не зерновой регион. И у нас не производят муку. Вся мука завозная. Сегодня себестоимость производимого хлеба 85,3 тенге, поэтому мы вынуждены повысить цены. Наша отпускная цена будет составлять 90 тенге, в торговых точках хлеб будет реализовываться по 95 тенге. В настоящее время у нас самая низкая цена на хлеб. Другие области, к примеру, уже повысили цену до 100, а кто то и до 110 тенге», - говорит один из основных «игроков» на рынке хлебобулочных изделий, директор ЖК «Азмуханова» Талгат Кощанов.
По его словам, до сегодняшнего дня в Атырау цена на социальный хлеб была самая низкая. Многие пекарни работали в убыток. Рост цен на социальный хлеб отмечается во многих регионах. Происходит это из-за роста цен на зерно. Следом, по понятным причинам, дорожает мука. Такая тенденция наблюдалась в прошлом, и в начале этого года. Представители пекарен заявили, что повышение нужно ожидать в начале следующей недели. Но не все компании, занимающиеся производством и реализацией хлебобулочных изделий, сразу повысят цены. К примеру, ТОО «Даулет - НАН» обязалась держать цену в 75 тенге до конца текущего месяца.
«У нас есть в запасе мука, которая была приобретена по прежней цене. До конца месяца цена будет прежней. После этого будет повышение. Пока, правда, нет окончательного решения, на какой процент будет повышение», - сообщила руководитель отдела маркетинга ТОО «Даулет - НАН» Ирина Колесникова.
По словам руководителя городского отдела предпринимательства и сельского хозяйства акимата Руслана Давлетова, в настоящее время готовится постановление акимата Атырауской области об утверждении правил реализации механизма стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары.
«В рамках данных правил через СПК «Атырау» будут выделяться льготные займы субъектам предпринимательской деятельности, торговым сетям, которые имею свои пекарни. В свою очередь, они будут брать на себя обязательства по наличию определенных сортов хлеба и его цене. Соответственно, у населения будет выбор. В данных торговых сетях цена на хлеб будет ниже. Постановление акимата на согласовании в органах юстиции, после подписания оно вступит в законную силу», сказал Р.Давлетов.
На сегодняшний день в области работают более 30 пекарен. Ежесуточно они производят до 50 тысяч хлебобулочных изделий.
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