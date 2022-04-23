Социальный хлеб по 95 тенге вернут в магазины Павлодара

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В магазины Павлодара вернут социальный хлеб по 95 тенге. Цена будет действовать до 1 сентября, передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Чтобы стабилизировать цены на хлеб, в апреле акимат области, Минсельхоз и продкорпорация подписали меморандум. Намерены сдерживать стоимость социальной булки – формовой из пшеничной муки.

«АО «Продкорпорация» планирует выделять каждый месяц 4 475,9 тонны продовольственного зерна. Это покроет ежемесячную потребность мукомольных предприятий для производства муки первого сорта», – сообщили в управлении сельского хозяйства.

С мукомольными предприятиями управление подписало ещё один меморандум. С апреля по сентябрь хлебопекарям муку первого сорта будут поставлять по фиксированной цене – 130 тенге за килограмм.

«В розничной сети области социальный хлеб из муки первого сорта будет стоить 95 тенге», – добавили в управлении.

По информации акимата, в октябре прошлого года для сдерживания цен на хлеб подписывали меморандум, по которому формировали стабилизационный фонд зерна и обеспечивали хлебопекарные предприятия области мукой.