Социальный эксперимент: коррупционера «избили» в Уральске

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Такой необычный социальный эксперимент в Уральске провели представители антикоррупционного департамента, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С помощью импровизированной резиновой дубинки горожане в центре Уральска могли нанести удары взяточнику. Таким образом планировалось привлечь внимание горожан к проблеме коррупции в регионе.

По словам первого заместителя руководителя антикоррупционной службы по ЗКО Нурдаулета Самета, в акции смог принять участие любой желающий.

«Цель мероприятия - привлечение внимания общества к проблемам коррупции. Мы одели на «коррупционера» устрашающую маску, которая должна повлечь отвращение к этому «человеку». Предоставили возможность каждому прохожему демонстративно нанести удар по «взяточнику», - рассказал Нурдаулет Самет.

Стоит отметить, что с начала года в ЗКО были осуждены 29 человек по факту взяточничества, хищения и мошенничества. Зарегистрировано около 120 преступлений. Наибольшее количество уголовных дел выявлено в правоохранительных органах, второе место в тройке лидеров занимают местные исполнительные органы и замыкает этот список центральные госаппараты.

В областном центре также проводился социальный опрос по фактам проявления коррупционных рисков. В нем приняли участие свыше 6,5 тысячи человек, что по словам специалистов, говорит об активности населения в борьбе с коррупцией.