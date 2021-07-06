Социальный центр искусств открыли в Алматы ко Дню столицы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Новый центр дополнительного образования открылся в Алматы ко Дню столицы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По поручению акима Алматы Бакытжана Сагинтаева для разностороннего развития детей и подростков в мегаполисе реализуются механизмы расширения охвата дополнительным образованием. Так, в Алматы будет реализован проект подушевого нормативного финансирования государственного творческого заказа. Это позволит детям от 4 до 17 лет бесплатно посещать спортивные секции и творческие кружки.

В честь празднования Дня столицы в Медеуском районе по адресу улица Кунаева, 25 состоялось торжественное открытие социального центра искусств «Жас талант». Теперь дети Медеуского района смогут бесплатно посещать кружки по традиционному пению, шахматам, вокалу, живописи, искусству пера и домбре.

Этот новый центр дополнительного образования способен принимать 30 детей в день.

Для реализации проекта привлечены молодые специалисты Казахской национальной академии искусств им. Т.К. Жургенова. Они будут преподавать, трудоустроившись в центр по государственной программе «Еңбек».

Всего в этом году планируется охватить бесплатными кружками более 4,2 тысяч детей и подростков. Бесплатными спортивными секциями в рамках подушевого финансирования будут охвачены 4,5 тысяч человек.