Социальный бизнес в Казахстане: кафе, где заказывают еду на языке жестов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Около трех месяцев назад в столице открылось уникальное кафе, где работают люди с проблемами слуха. О тонкостях ведения социального бизнеса рассказал владелец кафе Азамат Базылов в интервью корреспонденту МИА «Казинформ».

- Азамат, насколько я знаю, вы параллельно работаете врачом-анестезиологом в Онкологическом центре. Скажите, как вы пришли к мысли открыть свой бизнес?

- Чтобы обеспечить семью, я работал очень усердно и часто дежурил по выходным дням в больнице. Осознав, что заработной платы недостаточно, задумался о бизнесе. Но мне, как врачу, необходимо было изучить эту сферу. Поэтому я начал посещать бизнес-тренинги. И на этих курсах я встретил Эмина Аскерова. Он преподавал нам уроки ораторского искусства. Эмин Аскеров - социальный предприниматель, у него свой мебельный цех, где работают инвалиды-колясочники. Услышав рассказ о том, как он добился успеха, я тоже вдохновился заняться социальным предпринимательством. Я искренне верю, что результат оправдает себя.

- Социальное предпринимательство имеет множество направлений, почему вы решили помочь людям с проблемами слуха?

- Эмин Аскеров посоветовал выбрать направление, которое мне ближе всего. Выбирал я недолго, потому что рос с братом, который слабо слышит. Я знаю о нем все, его характер и его друзей с проблемами слуха, которые часто приходили к нам в гости. Я рос среди таких людей и не понаслышке знаю, что им очень сложно устроится на работу. Мой брат в молодости был амбициозным и хотел открыть свой куриный цех. Но с возрастом это желание угасло, потому что никто его не поддержал. Я хочу, чтобы молодое поколение не теряло надежды. Хочу, чтобы они, несмотря ни на что, работали, социализировались, развивались. Поэтому я выбираю в команду более молодых людей.

- Первоначальный капитал требуется в становлении любого бизнеса. Как вам удалось вложить деньги в кафе?

- Первоначальный капитал собрать было сложно. Я продал свой дом в Уржаре всего за 3 миллиона. Пришлось взять два кредита, на себя и на жену. Машину продали. Мы рискнули, вложив все деньги в бизнес. Но эти средства не оправдывали себя, поэтому для выдачи зарплаты работникам нам приходилось занимать деньги у родственников.

- Расскажите, как вам удалось собрать рабочий персонал и как проходил процесс обучения? Вы работаете в особенном коллективе, а сами владеете языком жестов?

- Языком жестов я не владею. Мой брат слышит, но слабо, мне просто приходится разговаривать с ним чуть громче обычного. Собрать команду было несложно, ведь у них есть общий чат, где общаются люди только с проблемами слуха. Мой брат, являясь участником группы, опубликовал наше объявление. Так мне удалось собрать 16 официантов, шесть поваров и двух барменов. С обучением нам первое время помогал сурдопереводчик. Сейчас я взял администратором Рината Нурым, он, как и мой брат, слабослышащий и хорошо понимает язык жестов. Он обучает сотрудников и передает мои указания. На кухне среди поваров тоже есть люди, которые понимают меня и жестами объясняют остальным.

- Ваше кафе называется «Emoji», почему?

- Вначале было предложено название «Другой мир», но мы подумали, что таким образом разделяем и так отделенные миры. Решили назвать «Emoji», так как сейчас многие общаются наглядными смайликами, жестами, и всем всё сразу становится понятно. Мы хотим поддержать идею объединения наших миров и дарить людям радость с помощью наших вкусных блюд. Я замечаю, что у нас привыкли отделять людей с ограниченными возможностями. А ведь они такие же люди. Например, вид человека в коляске некоторых едва ли не шокирует. Я хочу исключить такое предубеждение из сознания людей.

- Ваш бизнес также является социальным проектом. Была ли поддержка со стороны акимата города?

- Помог только Центр занятости. Они выплачивают 35% заработной платы только четырем моим сотрудникам, которые имеют постоянную прописку в столице. В акимат я обращался не раз, но, к сожалению, поддержки не было. Если бы акимат обратил внимание, я бы хотел, чтобы они помогли с выплатой аренды на первые 6 месяцев. Дальше, я думаю, кафе будет себя оправдывать.

- Какие посетители гостят в вашем кафе?

- Посетители обычно приходят в обеденное время. У нас, как вы видите, обед без первого блюда стоит 500 тенге, а полноценный комплекс 800 тенге. Мы также дарим бесплатный десерт к комплексу. Многие говорят, что у нас хорошая кухня. Часто приходят просто поддержать. Например, приходили паралимпийцы. Потом они написали положительный отзыв, но единственный минус был указан в крутом пандусе у входа в кафе, по нему спокойно коляска не проедет. Я с этим согласен, но для ремонта пандуса необходимо 200-300 тысяч тенге. Они вернулись через две недели, снова заметили крутой спуск и посоветовали обратиться в акимат.

- Азамат, какие планы на будущее у вашего кафе?

- У меня много планов. Если я завершу этот месяц без убытков, то первым делом починю пандус. К концу декабря я планирую обеспечивать еще 30 человек заработной платой. Мы также хотим подключить услугу доставки. Я не хочу вызывать жалость, наоборот, хочу совершенствовать сферу обслуживания. Хочу, чтобы мои работники были ближе к обществу, социализировались и трудились во благо народа.

- Спасибо за беседу!