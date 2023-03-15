Социальный автобусный маршрут восстановили в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В соответствии с указанием генерального прокурора прокуроры на местах активизировали прием граждан, в том числе с выездом в сельские округа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Карагандинской области.

К примеру, жители поселка Молодежный на встрече с прокурором Карагандинской области Бауыржаном Мырзакеровым сообщили об отсутствии остро необходимого социального маршрута «Молодёжный - Осакаровка». По словам жителей ранее курсировавший маршрут остановлен с 2020 года.

После указания прокурора области, акиматом района заключен соответствующий договор с перевозчиком и организован маршрут по направлению «Молодёжный - Осакаровка» с охватом сельских округов Крещеновка, Пионерский и Есиль.

Аналогично после выезда прокурора области решен вопрос о выделении социального угля жительнице села Нуры, принят в работу ряд обращений граждан, требующих более детального рассмотрения.