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Социальных работников поздравили с профессиональным праздником в Нур-Султане

24 Октября 2019 13:07
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Социальных работников поздравили с профессиональным праздником в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Центре поддержки института семьи города Нур-Султан состоялось награждение работников системы социальной защиты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником – Днем работника системы социальной защиты. На сегодняшний день в Нур-Султана трудятся более тысячи специалистов, которые ежедневно работают, оказывая все виды помощи, каждый по своему направлению. Практически, все виды социальной поддержки в городе получили более 158 тысяч человек», – сказал заместитель акима столицы Бактияр Макен, обращаясь к участникам мероприятия.

Заместитель акима отметил, что среди лиц, которым оказывают помощь работники системы социальной защиты, есть ветераны войны, лица с ограниченными возможностями, одинокие пенсионеры, малообеспеченные семьи, взрослые люди и дети – люди, которые находятся в сложной жизненной ситуации и нуждаются в государственной поддержке.

Б.Макен подчеркнул, что работа в системе социальной защиты требует душевного тепла, терпения, ответственности и высокого профессионализма.

Замакима выразил благодарность работникам системы социальной защиты за их работу от имени руководства города, пожелал семейного благополучия, здоровья и профессиональных успехов.

Затем Б.Макен вручил лучшим работникам благодарственные письма министра труда и социальной защиты Казахстана, акима столицы и заместителя акима. Также состоялось награждение победителей конкурса «Лучший работник в системе социальной защиты» по городу Нур-Султан, а затем состоялся праздничный концерт.

День работника системы социальной защиты был учрежден Указом Президента РК 20 октября 2001 года и отмечается в последнее воскресенье октября.

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Ключевые слова: Нур-Султан, Общество,
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Автор:

Мейрамбек Байгарин

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