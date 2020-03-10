Социальные выплаты не будут сокращаться – Биржан Нурымбетов
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Будут ли в Казахстане сокращаться социальные выплаты, рассказал министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Социальные обязательства государством будут полностью выполнены, на эти цели предусмотрено 3,4 трлн тенге», - сказал Биржан Нурымбетов, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции в Правительстве.
Он также заверил, что сокращения социальных выплат не будет и в предстоящие годы.
«Социальные выплаты никогда не будут сокращаться. Это не только из-за сегодняшнего поручения Премьер-Министра, это одна из основ нашей десятилетней политики. Наоборот, мы планируем, если в предстоящий период будет расти инфляция, то выплаты будут увеличены», - пояснил Биржан Нурымбетов.
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