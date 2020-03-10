+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -4 °С
Алматы: 5 °С
USD 382.05 EUR 431.49
RUB 5.61 CNY 55.13
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Социальные выплаты не будут сокращаться – Биржан Нурымбетов

10 Марта 2020 12:23
Поделиться:
Социальные выплаты не будут сокращаться – Биржан Нурымбетов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Будут ли в Казахстане сокращаться социальные выплаты, рассказал министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
О дополнительных мерах безопасности на рынке труда в связи со вспышкой коронавируса рассказал Биржан Нурымбетов
О мерах по обеспечению стабильности на рынке труда рассказал Биржан Нурымбетов В Алматы расширяют охват получателей мер соцподдержки Многоэтажный жилой массив намерены строить в районном центре Жамбылской области

«Социальные обязательства государством будут полностью выполнены, на эти цели предусмотрено 3,4 трлн тенге», - сказал Биржан Нурымбетов, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции в Правительстве.

Он также заверил, что сокращения социальных выплат не будет и в предстоящие годы.

«Социальные выплаты никогда не будут сокращаться. Это не только из-за сегодняшнего поручения Премьер-Министра, это одна из основ нашей десятилетней политики. Наоборот, мы планируем, если в предстоящий период будет расти инфляция, то выплаты будут увеличены», - пояснил Биржан Нурымбетов.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Правительство РК, Социальная поддержка, Минтруда РК,
Поделиться:

Автор:

Серик Сабеков

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив