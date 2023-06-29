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Социальные транспортные электронные карты за проезд ввели в Таразе

Автор:  
Галина Скрипник
29 Июня 2023, 10:57
Социальные транспортные электронные карты за проезд ввели в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Система безналичной оплаты в общественном транспорте Тараза пополнилась новыми способами оплаты и новыми видами транспортных карт, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации областного управления цифровых технологий, электронная система оплаты проезда в городском транспорте областного центра предполагает несколько способов оплаты. Оплата производится с помощью QR или цифрового кода автобуса, транспортной карты «TulparCard» или SMS-сообщения и мобильного приложения. С недавнего времени в электронной системе оплаты проезда tulparcard внедрен новый вид оплаты - Kaspi QR.

«С этого года в общественном транспорте действуют правила льготного или же бесплатного проезда для определенных категорий граждан, - пояснили в ведомстве. – Так, для молодежи в возрасте от 15 до 18 лет предоставляется скидка 50% на проезд. Такие же скидки предусмотрены для женщин, награжденных подвесками «Алтын алка», «Кумис алка». Право бесплатного проезда предоставляется получившим звание «Мать-героиня», многодетным матерям, награжденным орденами «Материнская слава» I и II степени, лицам с инвалидностью первой группы».

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В электронной системе оплаты проезда tulparcard в Таразе теперь запущен новый вид транспортной карты «Социальная транспортная карта», дающая возможность бесплатного проезда на общественном транспорте.

На сегодняшний день выпущено 291 810 транспортных карт. Из них 224 533 - это единые карты, 66 223 - карты для учащихся, 105 социальных карт для лиц с инвалидностью I группы и 949 карт для имеющих льготы за проезд.

Помимо этого, цифровизация коснулась и обустройства пассажирских остановок, сообщили в ведомстве.

В рамках проекта «Умная остановка», начиная с 2021 года, в областном центре устанавливают светодиодные цифровые табло, на которых показаны автобусные маршруты и время их прибытия. К имевшимся десяти «Умным остановкам» с 1 мая 2023 года прибавились еще девять остановок со светодиодными цифровыми табло.

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Напомним, в 2021 году в Таразе была внедрена система электронного билетирования в автобусах. Ожидалось, что таразские водители прекратят «гонки» за пассажирами и будут работать с соблюдением графика движения, на фиксированном окладе, который будет зависеть от количества часов.


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