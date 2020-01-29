Социальные объекты закрыли в Гонконге из-за вспышки коронавируса в Китае

ГОНКОНГ. КАЗИНФОРМ – Из-за вспышки коронавируса в китайском городе Ухань власти Гонконга попросили работодателей разрешить своим сотрудникам работать из дома, начиная со среды. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Hong Kong Free Press.

Департамент досуга и культурных услуг Гонконга объявил рано утром во вторник, что объекты будут закрыты до дальнейшего уведомления, включая: все спортивные центры; спортивные площадки; футбольные поля; теннисные корты; площадки для игры в сквош; площадки для игры в боулинг; площадки для гольфа, общественные бассейны; пляжи; центр отдыха и спорта Tuen Mun; центры водных видов спорта и лагеря отдыха.

Также будут закрыты культурные объекты - музеи, концертные площадки, библиотеки и их учебные комнаты, мобильные библиотеки и музыкальные центры Music Office. Закрыты объекты департамента охраны окружающей среды, таких как T-Park.

Кроме того, марафон, который должен был состояться в Гонконге через две недели, как и ряд других мероприятий, отменён из-за опасений по поводу вспышки коронавируса. Эта мера будет введена, ориентировочно, до 2 февраля.

«Центр здравоохранения Министерства здравоохранения заявил, что в настоящее время количество предполагаемых случаев заражения достигло 451 случая. Власти подтвердили восемь случаев заболевания. По данным на понедельник 276 случаев были исключены, и 167 человек все еще проходят обследования», – сообщает Hong Kong Free Press.

Напомним, 31 декабря власти Китая информировали о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни, это коронавирус 2019-nCoV.

За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Германии, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.

Всего в Китае число заболевших коронавирусом, по последним данным, составило 5 974 человек, летальный исход зафиксирован в 132 случаях, выписано из больниц 103 пациента.