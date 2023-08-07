Социальные объекты города Шымкент посетили сенаторы

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Депутаты Сената Парламента РК Нурлан Бекназаров и Айгуль Капбарова посетили ряд социальных объектов города Шымкент, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.



Парламентарии ознакомились с работой Центра оказания специальных социальных услуг для детей «Қамқорлық», встретились с родителями и специалистами реабилитационного центра. В ходе встречи сенаторы рассказали о принятых в Парламенте законах, по развитию социальной сферы и масштабных государственных мерах для граждан с инвалидностью.

«Совсем недавно в Парламенте мы ратифицировали Факультативный протокол к Конвенции о правах инвалидов. Его положения направлены на ликвидацию дискриминации по признаку инвалидности и реализацию принципа инклюзивности. Чтобы создать инклюзивное общество, мы должны подготовить особых детей к повседневной социальной жизни, для чего очень важно открытие именно таких реабилитационных центров», – сказала сенатор Айгуль Капбарова.

Кроме того, депутаты посетили историко-культурный комплекс «Шымкала», ознакомились с ходом строительства Дворца школьников и инженерной инфраструктурой 29 квартала микрорайона Туран.

Вместе с тем, Нурлан Бекназаров и Айгуль Капбарова встретились с жителями жилого массива Сайрам в Шымкенте. Участники встречи обсудили актуальные вопросы ремонта дорог, развития инфраструктуры, благоустройства и обеспечения питьевой водой.