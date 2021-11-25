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Социальные мясные лавки открылись в Алматы

25 Ноября 2021 10:15
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Социальные мясные лавки открылись в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы открыли социальные мясные лавки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как проинформировали в управлении предпринимательства и инвестиций города Алматы, мясные лавки на сегодня открылись уже на двух рынках.

«По образцу овощных социальных лавок в городе запущены мясные лавки на рынках «Жулдыз» (оптовка на улице Розыбакиева) и «Орбита», где начата реализация мяса (грудино-лопаточная часть) по 2050 тг/кг, что на 15% ниже среднерыночных цен (2396 тг/кг)»,- сообщили в управлении.

Для увеличения охвата запланировано также открытие мясных лавок на рынках «Ярмарка Турксиб» и «Арыстан».

«Акиматом Алматы принимается ряд комплексных и оперативных мер по стабилизации цен на все 19 наименований социально значимых продовольственных товаров, в том числе на говядину. Так, в рамках выданных оборотных займов ведется фиксирование цен говядины на полках торговой сети «Магнум», а также в 6-ти фирменных магазинах производителя ТОО «Asyl Meat» по цене 2050 тг/кг»,- пояснили в управлении.


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#Алматы   #Акимат   #Цены и тарифы  
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Автор:

Гульзат Сахова

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