Социальные лавки открыты на шести продовольственных рынках Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На отчетной встрече с населением в формате онлайн Бакытжан Сагинтаев ответил на вопросы горожан. В ходе встречи работал единый канал по номеру 1308. Среди поступивших вопросов от жителей – цены на продукты питания, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Одни из главных задач города - обеспечение продовольственной безопасности и сдерживание цен на социально значимые продовольственные товары. В Алматы принимаются меры для стабильности цен по видам продукции, на которые наблюдался повышенный спрос (крупа гречневая, рожки, масло подсолнечное, крупа рисовая, сахар, кефир, масло сливочное, молоко, творог, окорочка, хлеб формовой социальный).

Несмотря на сложный период, в прошлом году из бюджета города было выделено 7 млрд тенге и создан фонд для социально значимых продуктов.

«В прошлом году из бюджета мы выделили 7 млрд тенге, создали фонд для социально значимых продовольственных товаров. В Алматы из 19 видов утвержденного перечня социально значимых продовольственных товаров в торговых объектах фиксируется стоимость 18 видов. По Казахстану у нас самая низкая цена. Если бы мы не провели эту работу, то цены бы дальше взлетели», — сказал аким в ответ на вопрос касательно цен на яйца.

Отмечено, что повышение цен на яйца зафиксировано не только в Алматы, но и по всему Казахстану, а также, согласно данным СМИ, в России. По данным специалистов, это сезонное повышение цен, которое может быть связано с удорожанием кормов как зерновых, так и масличных культур, а также снижением производства в ряде птицефабрик.

Кроме того, важно отметить, что в Алматы на шести крупных продовольственных рынках города открылись социальные лавки для реализации социально значимых продовольственных товаров по фиксированной цене. Цены на продукты в социальных лавках ниже среднерыночных на 20-30%.

Адреса рынков:

- Зелёный базар, улица Жибек жолы, 53;

- Тастак, улица Толе би, 266

- Алматы-1, улица Шолохова, 2/1;

- Таусамалы, улица Таксамалы-1;

- Жаңа Ақбұлақ, улица Розыбакиева, 33/1;

- Сары Арка, микрорайон 4, дом 27 Б.

Изменения по ценам можно будет отслеживать на сайте о продовольственной безопасности города.

В акимате озвучили фиксированные цены на период с 16 февраля по 2 марта 2021 года на ряд продуктов: картофель – 150 тенге за кг, морковь – 145 тенге за кг, лук – 85 тенге за кг, капуста – 75 тенге за кг, сахар – 249 тенге за кг, крупа гречневая – 349 тенге за кг, масло подсолнечное (Маслозавод №1) – 655 тенге за литр, масло подсолнечное (Майское) – 573 тенге за литр, рис шлифованный (Лидер, Камолино) – 275 тенге за кг, рожки весовые – 199 тенге за кг.