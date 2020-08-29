Социальные клубы для детей появятся в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев анонсировал открытие социальных клубов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Активные представители старшего поколения — бывшие преподаватели, музыканты, артисты — помогают участвовать в воспитательной работе. Они будут вести занятия для детей из малообеспеченных и многодетных семей в социальном клубе «Шыңға Өрлеу» в мкр. Айнабулак-2 Жетысуского района», - написал аким в своем Instagram.
По его словам, в клубе будут соблюдены все меры санитарно-эпидемиологической безопасности и после разрешения на такие виды деятельности здесь откроются кружки по изобразительному искусству, актерскому мастерству, вокалу, музыке и танцам, игре на домбре, шашкам и шахматам. Любому ребенку можно подобрать занятие по интересам. Клуб рассчитан на 50 посещений в две смены.
«Самое главное - дети будут заниматься в теплой, практически семейной атмосфере под присмотром заботливых бабушек и дедушек. Масштабируем данный социальный проект и откроем еще три таких клуба», - отметил аким.
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