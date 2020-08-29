Социальные клубы для детей появятся в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев анонсировал открытие социальных клубов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Активные представители старшего поколения — бывшие преподаватели, музыканты, артисты — помогают участвовать в воспитательной работе. Они будут вести занятия для детей из малообеспеченных и многодетных семей в социальном клубе «Шыңға Өрлеу» в мкр. Айнабулак-2 Жетысуского района», - написал аким в своем Instagram.

По его словам, в клубе будут соблюдены все меры санитарно-эпидемиологической безопасности и после разрешения на такие виды деятельности здесь откроются кружки по изобразительному искусству, актерскому мастерству, вокалу, музыке и танцам, игре на домбре, шашкам и шахматам. Любому ребенку можно подобрать занятие по интересам. Клуб рассчитан на 50 посещений в две смены.

«Самое главное - дети будут заниматься в теплой, практически семейной атмосфере под присмотром заботливых бабушек и дедушек. Масштабируем данный социальный проект и откроем еще три таких клуба», - отметил аким.