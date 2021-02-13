Социальные киоски появятся в каждом населенном пункте Жамбылской области - Бердибек Сапарбаев

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Отчетная встреча акимов с населением прошла в Меркенском районе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе акимата Жамбылской области, глава жамбылского региона Бердибек Сапарбаев принял участие в отчетной встрече с населением акима Меркенского района Мейирхана Омирбека.

Выступавший рассказал об итогах социально-экономического развития района в 2020 году. Отметим, что промышленные предприятия вверенного ему региона произвели продукции на 6,4 миллиарда тенге.

«Валовый объем сельскохозяйственной продукции составил 35,4 миллиарда тенге, современные влагосберегающие технологии использовались на 4 284 гектарах. В эксплуатацию сдано 38 тысяч квадратных метров жилья. На Меркенский сахарный завод в прошлом году местными аграриями сдано на переработку 55,7 тонны свеклы, что на 5,1 тысячи тонны больше, чем в 2019 году. На сегодняшний день ТОО «Меркенский сахарный завод» полностью погасило долги перед фермерами», - отметил Мейирхан Омирбек.

Кроме того, по его словам, в минувшем году в режиме онлайн состоялось два земельных аукциона, в ходе которых 12 земельных участков общей стоимостью 28,2 миллиона тенге нашли новых владельцев. В этом году планируется проводить подобные аукционы ежеквартально, что, по мнению акима района, поддержит предпринимателей и расширит налоговую базу района.

По словам Мейирхана Омирбека, в 2020 году проведен капитальный и текущий ремонт в семи школах. Взамен аварийной школы в селе Гранитогорск построена новая. Из 45 населенных пунктов района 38 обеспечено централизованным водоснабжением. Уже подготовлена проектно-сметная документация на постройку насосных станций и водопровода в селах Алтынарык, Кумарык, Кайындысай и Аралкыстак.

В рамках реализации государственной программы «С дипломом - в село!» 102 специалиста получили 28,3 миллиона тенге подъемных. На строительство или приобретение жилья 48 молодым специалистам выдано 203 миллиона тенге.

Реализация проекта «Асырлатып үй салу», инициированного главой региона, позволила обеспечить жильем 14 нуждающихся семей, подчеркнул Мейирхан Омирбек и поделился планами на этот год.

«В 2021 году планируется реализовать девять проектов в рамках государственных программ стоимостью 997 миллионов тенге. В сфере туризма ожидаются инвестиции в размере 880 миллионов тенге на реализацию трех проектов. Также запланировано строительство одной школы и капитальный ремонт еще двух», - проинформировал он.

Бердибек Сапарбаев подчеркнул актуальность проблемы обеспечения поливной водой аграриев. Глава региона поручил районному акимату активизировать работу по внедрению влагосберегающих технологий.

Меркенцы выступили с рядом предложений. По их мнению, следует открыть социальные павильоны в селах. Посетовали сельчане на дороговизну лекарственных препаратов.

«Социальные киоски уже действуют в Таразе и райцентрах, - сказал Бердибек Сапарбаев, - а в ближайшее время появятся в каждом населенном пункте. Касательно медицинских препаратов: каждый должен знать, что имеется предельный уровень цен, установленный на государственном уровне. Если она превышена, обязательно необходимо об этом сигнализировать в соответствующие органы. По данным фактам будут проведены проверки, а нарушители наказаны».

Жительница села Сыпатай батыр, член Союза писателей Казахстана, почетный гражданин Меркенского района Шырын Мамасерикова от имени меркенцев выразила благодарность акиму области.

«Везде, где Вы работали, начинался резкий рост всех показателей. Мы очень рады, что Вашей очередной целью в жизни стало развитие нашего региона. Меркенские села преображаются, день ото дня растет благосостояние жителей», - отметила она.

Бердибек Сапарбаев поручил Мейирхану Омирбеку решить каждую из озвученных проблем и пообещал поспособствовать в решении таких важных вопросов, как обеспечение природным газом, питьевой и поливной водой.

«Пренебрежение даже самыми маловажными деталями рано или поздно может отразиться в целом и на экономике района, и на уровне жизни граждан. На 2021 год запланирована масштабная работа, большие средства выделяются на улучшение уровня жизни казахстанцев, в том числе и меркенцев, но их необходимо расходовать целесообразно, чтобы они принесли пользу жителям. Следует активнее поддерживать молодежь, в особенности тех, кто занимается предпринимательством и сельским хозяйством, поднимать престиж рабочих профессий, показывать их важность. Например, сейчас очень мало молодых талантливых агрономов. Поднять привлекательность работы на селе, чтобы молодые люди оставались здесь и помогали малой родине, - сказал Бердибек Сапарбаев.

Также глава региона поручил акиму Меркенского района проконтролировать рост цен на продукты питания. Каждая семья должна иметь возможность приобретать фрукты, мясо, овощи и рыбу.

Затем в районном филиале партии «Nur Otan» Бердибек Сапарбаев провел прием граждан по личным вопросам, отметили в пресс-службе акимата Жамбылской области.