Социальные карты всех семей созданы в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерством труда и социальной защиты населения РК реализован уникальный проект «Социальная карта семьи», позволяющий рассматривать человека не как индивида, а семью как ячейку общества. До этого момента такого подхода не было ни в одной информационной системе государственных органов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Проект позволяет точнее определять реальный статус семей на основе автоматизированных данных из информационных систем госорганов. В дальнейшем они используются для организации социальной помощи и трудоустройства членов семей, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации.

Цифровые социальные карты семей Казахстана формируются в ИС «Е-халық». На сегодня системой охвачены 18,4 млн человек, то есть 100% населения. Таким образом, на основе сформированных социальных карт сотрудники МТСЗН РК могут отслеживать ситуацию в каждой семье.

Определение уровня трудной жизненной ситуации автоматически формируется на основе 19 базовых параметров, получаемых из информационных баз данных государственных органов. Например, движимое и недвижимое имущество, доходы, прикрепление к медицинским и образовательным учреждениям, наличие социально-значимых заболеваний, зависимостей, инвалидности, судимости, прописки и другие.

Цифровая социальная карта семьи позволяет эффективно отслеживать индекс благополучия граждан РК, содержит информацию о необходимости срочного принятия мер. Таким образом, система благодаря своему алгоритму действий помогает улучшать качество жизни граждан, не ожидая их обращения за помощью.