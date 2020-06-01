Социальные IT-проекты для защиты интересов детей запускают в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международный технопарк IT-стартапов Astana Hub и международная организация ЮНИСЕФ объявили об акселерации социальных IT-проектов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Лаборатория социальных инноваций призывает IT-специалистов Казахстана помочь защитить детей во всем мире от насилия и дискриминации.
«Если вы специалист в IT или у вас есть решение, которое применимо для решения социальных проблем, то у вас есть то, в чем нуждается человечество сегодня. Речь идет о социальных инновациях и возможности улучшить качество жизни детей во всем мире с помощью IT-решений», - говорится в сообщении международного технопарка.
Лаборатория Social Innovation Lab, созданная детским Фондом ООН ЮНИСЕФ совместно с Astana Hub, объявила о конкурсе, направленном на решение ключевых проблем: уменьшение уровня насилия среди детей, предотвращение случаев травматизма среди детей и подростков, улучшение качества образования детей, проблемы в семье и детская бедность.
Социальные инновации - это новые идеи, стратегии, технологии, которые способствуют решению социально-значимых задач.
Как отметили в международном технопарке, венчурный фонд ЮНИСЕФ рассмотрит возможность финансирования лучших проектов и Astana Hub предоставит возможность акселерации проекта. Целью Social Innovation Lab, запущенной Детским Фондом ООН ЮНИСЕФ и Astana Hub в 2019 году, является создание условий для поддержки и развития проектов по направлениям социальных инноваций, ориентированных на интересы детей в Республике Казахстан.
С деталями конкурса можно ознакомиться на сайте silab.kz
Напомним, совместный проект по лаборатории социальных инноваций «Social Innovation» международный технопарк IT-стартапов и ЮНИСЕФ запустили в октябре прошлого года.
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