Социальные IT-проекты для защиты интересов детей запускают в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международный технопарк IT-стартапов Astana Hub и международная организация ЮНИСЕФ объявили об акселерации социальных IT-проектов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Лаборатория социальных инноваций призывает IT-специалистов Казахстана помочь защитить детей во всем мире от насилия и дискриминации.

«Если вы специалист в IT или у вас есть решение, которое применимо для решения социальных проблем, то у вас есть то, в чем нуждается человечество сегодня. Речь идет о социальных инновациях и возможности улучшить качество жизни детей во всем мире с помощью IT-решений», - говорится в сообщении международного технопарка.

Лаборатория Social Innovation Lab, созданная детским Фондом ООН ЮНИСЕФ совместно с Astana Hub, объявила о конкурсе, направленном на решение ключевых проблем: уменьшение уровня насилия среди детей, предотвращение случаев травматизма среди детей и подростков, улучшение качества образования детей, проблемы в семье и детская бедность.

Социальные инновации - это новые идеи, стратегии, технологии, которые способствуют решению социально-значимых задач.

Как отметили в международном технопарке, венчурный фонд ЮНИСЕФ рассмотрит возможность финансирования лучших проектов и Astana Hub предоставит возможность акселерации проекта. Целью Social Innovation Lab, запущенной Детским Фондом ООН ЮНИСЕФ и Astana Hub в 2019 году, является создание условий для поддержки и развития проектов по направлениям социальных инноваций, ориентированных на интересы детей в Республике Казахстан.

С деталями конкурса можно ознакомиться на сайте silab.kz

Напомним, совместный проект по лаборатории социальных инноваций «Social Innovation» международный технопарк IT-стартапов и ЮНИСЕФ запустили в октябре прошлого года.



