Социальные аспекты выступления Президента очень актуальны - Ардак Сейтова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - И.о. директора ГККП «Центр социального обслуживания «Шарапат» акимата города Нур-Султана Ардак Сейтова прокомментировала ключевые решения Президента по повышению благосостояния населения, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Очень актуальными я считаю социальные аспекты выступления, так как работаю на социальном объекте. Мы здесь организовали прослушивание выступления Президента для получателей услуг, чтобы они тоже могли прослушать. Есть такие моменты, которые мы обсуждаем вместе с ними», - сказала Ардак Сейтова в телефонном разговоре корреспонденту Казинформа.

«Также поддерживаем решение не повышать заработную сотрудникам вышестоящих органов. Пришло время организациям, которые очень разбогатели в наше время, делиться с народом. Очень хорошей считаю инициативу создания отдельного фонда для народа», - подчеркнула спикер.

Напомним, по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева создан общественный социальный фонд (ОСФ) «Қазақстан халқына».