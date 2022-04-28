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    02:00, 28 Апрель 2022 | GMT +6

    Социальную помощь получили чернобыльцы из Атырау

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау ликвидаторы аварии на Чернобыльской атомной электростанции получили социальную помощь в размере 100 тысяч тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Всего в этом году выплаты к годовщине аварии на Чернобыльской АЭС получили 126 участников ликвидации аварии.

    «Каждому из оставшихся в живых ликвидаторов аварии за счет средств местного бюджета выплачена единовременная социальная помощь в размере 100 000 тенге. Кроме того, эта категория граждан получает компенсации на санаторно-курортное лечение, а также ежемесячные льготы при оплате коммунальных услуг», - сообщили в пресс-службе акимата Атырауской области.
    Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года в Киевской области Украины.

    Теги:
    Атырауская область Социальная поддержка Общество
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