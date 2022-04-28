Социальную помощь получили чернобыльцы из Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау ликвидаторы аварии на Чернобыльской атомной электростанции получили социальную помощь в размере 100 тысяч тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Всего в этом году выплаты к годовщине аварии на Чернобыльской АЭС получили 126 участников ликвидации аварии.

«Каждому из оставшихся в живых ликвидаторов аварии за счет средств местного бюджета выплачена единовременная социальная помощь в размере 100 000 тенге. Кроме того, эта категория граждан получает компенсации на санаторно-курортное лечение, а также ежемесячные льготы при оплате коммунальных услуг», - сообщили в пресс-службе акимата Атырауской области.

Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года в Киевской области Украины.