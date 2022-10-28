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    09:03, 28 Октябрь 2022 | GMT +6

    Социальную помощь на 187 млн тенге получили павлодарцы

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Павлодарцы получили социальную помощь в рамках акции «Қамқорлық», передает корреспондент Pavlodarnews.kz.

    В этом году акция стартовала 26 сентября. Традиционно социальную помощь и поддержку получают люди с инвалидностью, многодетные и малообеспеченные семьи, пенсионеры с минимальным размером пенсии, одинокие пенсионеры и семьи, воспитывающие детей с инвалидностью.

    Как сообщила главный специалист областного управления координации занятости и социальных программ Раиса Хаханаева, социальную помощь на 187 млн тенге получили более 29 тысяч человек, из них за счет частных пожертвований – более 1200 человек на 10,3 млн тенге.

    «В районе Аккулы индивидуальный предприниматель подарил прогулочную коляску сельчанину с инвалидностью, – проинформировала Раиса Хаханаева. – В Майском районе помогли собрать недостающую сумму на операцию ребенку в Турции».

    Три тысячи тонн твердого топлива получили 600 семей. В Экибастузе 700 продуктовых наборов раздали в творческом реабилитационном центре «Омир», а в Павлодарском районе – ТОО «Кирова», «Зерноград».






    Фото: pavlodarnews.kz


    Теги:
    Общество Павлодарская область Социальная поддержка
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