Социальную помощь на 187 млн тенге получили павлодарцы

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Павлодарцы получили социальную помощь в рамках акции «Қамқорлық», передает корреспондент Pavlodarnews.kz.

В этом году акция стартовала 26 сентября. Традиционно социальную помощь и поддержку получают люди с инвалидностью, многодетные и малообеспеченные семьи, пенсионеры с минимальным размером пенсии, одинокие пенсионеры и семьи, воспитывающие детей с инвалидностью.

Как сообщила главный специалист областного управления координации занятости и социальных программ Раиса Хаханаева, социальную помощь на 187 млн тенге получили более 29 тысяч человек, из них за счет частных пожертвований – более 1200 человек на 10,3 млн тенге.

«В районе Аккулы индивидуальный предприниматель подарил прогулочную коляску сельчанину с инвалидностью, – проинформировала Раиса Хаханаева. – В Майском районе помогли собрать недостающую сумму на операцию ребенку в Турции».

Три тысячи тонн твердого топлива получили 600 семей. В Экибастузе 700 продуктовых наборов раздали в творческом реабилитационном центре «Омир», а в Павлодарском районе – ТОО «Кирова», «Зерноград».

















Фото: pavlodarnews.kz



