Социальную карту малообеспеченных и многодетных семей создадут в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Планирование мероприятий в рамках Года волонтера обсуждали в акимате Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Обсуждая запланированные мероприятия, аким Жамбылской области Аскар Мырзахметов подчеркнул, что Год волонтера должен быть насыщенным и полезным для людей и общества. «Мероприятия должны найти свое продолжение в будущем», - такую задачу поставил глава региона.

Разработанный и утвержденный заместителем акима области план волонтерских мероприятий на предстоящий год представил начальник отдела областного управления по вопросам молодежной политики Фархат Абдралиев.

По его словам, в рамках волонтерско-благотворительного проекта «Қамқор» в области действуют 13 благотворительных магазинов, в пяти наиболее популярных торговых центрах установлены специальные ящики для приема от населения одежды и предметов быта. С начала года через эти магазины распределено около трех тонн одежды и предметов быта среди одной тысячи семей. Сейчас здесь собрано около 3,5 тонны одежды.

«При содействии волонтеров проведен анализ социального самочувствия около трехсот тысяч жамбылских семей», - отметил спикер.

«Однако акима области Аскара Мырзахметова не устроил данный документ, который требует дополнения и совершенствования, - пояснили в пресс-службе. - Глава региона потребовал не увлекаться проведением ненужных семинаров и флеш-мобов, а разработать такие мероприятия, которые нашли бы свое продолжение и в дальнейшем, действовать на перспективу».

Глава региона отметил, что волонтерам нужно принимать активное участие в различных благотворительных акциях, для чего необходимо составить социальную карту малообеспеченных и многодетных семей. Кроме того, в центре их внимания должны быть вопросы воспитания молодежи, развития деловой активности, профилактики правонарушений среди подрастающего поколения, предупреждение чрезвычайных ситуаций и ликвидация их последствий, другие общественно значимые проблемы.

Управление по делам молодежной политики должно координировать и следить за эффективностью данной работы, подчеркнули участники совещания.