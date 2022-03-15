Социальную карту каждого безработного составят в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Вместо того чтобы завлекать трудовых мигрантов, нужно попробовать решить проблему самозанятых – считает глава жамбылского региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы главы региона, на аппаратном совещании под председательством акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева обсудили меры по повышению доходов населения и уменьшению безработицы в соответствии с поручением Главы государства Касым-Жомарта Токаев.

Руководитель управления координации занятости и социальных программ акимата Жамбылской области Жорабек Баубеков доложил о разработанных мерах по борьбе с безработицей, повышению доходов населения.

По данным ведомства, в Жамбылской области на сегодняшний день зарегистрировано 25,9 тысячи безработных жителей.

Отметим, что по данным статистики население жамбылского региона на февраль 2022 года составляет 1,15 миллиона человек, уровень безработицы - 4,9.

«В этом году молодежь категории NEET будет проходить «Молодежную практику», участвовать в проектах «Первое рабочее место», «Контракт поколений». Ожидается, что 70% участников этих проектов будет трудоустроено на постоянную работу», - сказал руководитель управления.

Бердибек Сапарбаев поручил разработать социальную карту каждого безработного.

«Необходимо создать рабочие группы и провести всесторонний анализ с привлечением представителей крупных предприятий. Нужно на системной основе принимать меры по созданию постоянных рабочих мест. Необходимо оказать поддержку желающим начать свое дело, эффективно используя возможности государственных программ. Вместо того чтобы завлекать трудовых мигрантов, нужно попробовать решить проблему самозанятых», - сказал глава региона.

По итогам совещания Бердибек Сапарбаев дал ряд поручений руководителям управлений, отметили в пресс-службе ведомства.