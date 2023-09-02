Социальное самочувствие каждой семьи - индикатор экономических реформ - эксперт

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В своём Послании Глава государства потребовал ужесточить наказание за любые формы насилия в отношении несовершеннолетних, а также разработать действенную программу помощи жертвам насилия и буллинга. По мнению экспертов, новые социальные инициативы Президента говорят о серьезном стремлении к обеспечению безопасности и качественного образования для детей. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».



Заместитель председателя Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК Елена Тарасенко отмечает, что ужесточение наказания в отношении насилия является одной из ключевых инициатив, формируемых, прежде всего, на законодательном уровне.

«Я впечатлена новыми инициативами по созданию социальных программ. Что для меня сегодня очень важно - это программы в отношении детей. Это тема, которой занимается наша Национальная комиссия по делам женщин и семейно-демографической политике. Мы неоднократно обращались по этим позициям. Сегодня есть четкое указание того, на что будут направлены усилия Парламента и Правительства. Многие семьи получат поддержку и возможность получить качественное образование», - считает Елена Тарасенко.

Эксперт подчеркнула важность комплексного подхода к защите детей.

«Мы как Нацкомиссия неоднократно поднимали вопрос о том, что нужно полностью совершенствовать законодательство о профилактике бытового насилия, либо разрабатывать новые подходы. Я думаю, что сейчас в результате Послания будет новый подход к рассмотрению комплекса мер. Новые инициативы также включают в себя борьбу с буллингом в школах и предоставление психологической помощи детям, которая должна быть оказана систематически», - добавила Елена Тарасенко.

По словам другого заместителя председателя Нацкомиссии Лаззат Рамазановой, на последнем Национальном курултае Глава государства озвучил новую социальную программу, а в Послании мы услышали её логическое продолжение и новые акценты.

«Важно понимать, что индикатор любых экономических реформ – это жизнь рядовых казахстанцев, социальное самочувствие каждой семьи, каждого ребенка. Но когда мы говорим о детях, на первый план выходят старые, наболевшие проблемы. Например, проблемы школьного образования, когда многочисленные реформы так и не усилили компетенции выпускников и не устранили дисбаланс на рынке труда. Или проблемы буллинга и разных форм насилия. О каких успехах вообще может идти речь в государстве, которое не может защитить своих же детей?! Плюс на повестке, по-прежнему, дефицит школ и квалифицированных педагогов», - сказала Лаззат Рамазанова.

Поэтому эксперт считает, что именно социальные вопросы и реформы должны быть в числе приоритетных.