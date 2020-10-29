Социальное предпринимательство в РК зарекомендовало себя в качестве перспективного направления

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Социальное предпринимательство в Казахстане зарекомендовало себя в качестве перспективного направления. Результаты исследования в рамках нового проекта - Пилотной программы развития социального предпринимательства - были презентованы на онлайн-конференции. Она была организована частным фондом «БФ «Зор Рух» при поддержке Министерства информации и общественного развития РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу фонда «БФ «Зор Рух».

В мероприятии участвовали эксперты в области социального предпринимательства, социальные предприниматели, НПО, представители государственных органов (всего около 100 человек). Министерство информации и общественного развития РК было представлено в лице заместителя председателя Комитета по делам гражданского общества Гульбары Султановой, экспертное сообщество - членами экспертной группы исследования Эмином Аскеровым, Медером Аматовым, Кадыржаном Рамазаном и другими.

На онлайн-конференции были озвучены результаты исследования на тему «Социальное предпринимательство в Казахстане», проведенного с участием порядка 300 респондентов.

«Социальное предпринимательство — это новый тренд в казахстанском бизнесе. Для его развития в стране необходима законодательная база. Конкуренция в нем должна быть только в одном – в благих делах. Мы не должны смотреть на государство как на институт финансовой поддержки, а должны больше ориентироваться на себя и помогать государству в решении социальных проблем», - считает член экспертной группы исследования Эмин Аскеров.

«Социальное предпринимательство - общемировая тенденция, использующая потенциал активных граждан и организаций в решении актуальных социальных проблем. В нашей стране социальное предпринимательство успело себя зарекомендовать как перспективное направление с большим социальным, экономическим и духовным потенциалом», - отметила заместитель председателя Комитета по делам гражданского общества Министерства информации и общественного развития РК Гульбара Султанова.