Социальное предпринимательство, инклюзивное образование и доступность государственных услуг — Е. Аукенов доложил об усилении мер соцзащиты лиц с инвалидностью

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вице-министр труда и социальной защиты населения Ерлан Аукенов на брифинге в СЦК рассказал об усилении мер соцзащиты отдельных категорий граждан и совершенствование работы МСУ, передает МИА «Казинформ».

«В 2019 году Постановлением Правительства был принят Национальный план по обеспечению прав и улучшению качества жизни лиц с инвалидностью. Нацплан разработан при участии Координационного совета в области социальной защиты лиц с инвалидностью, общественности и охватывает 7 направлений и состоит из 64 мероприятий. План реализуется семью центральными госорганами», — сказал Е. Аукенов.

В реализации Нацплана Министерством труда и социальной защиты населения совершенствуется законодательство по обеспечению прав и социальной защиты лиц с инвалидностью.

«За последние два года в этом направлении нами проведена работа по разработке и внесению изменений в 1 кодекс, 2 закона, 1 Указ Президента, 2 постановления Правительства, 1 постановление Правления Национального банка, 12 приказов министерств. В прошлый четверг, 23 сентября, на пленарном заседании Сената Парламента был рассмотрен и одобрен Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социальной защиты отдельных категорий граждан». В скором времени закон будет внесен Главе государства, фактически ожидаем его принятия», — сказал Е. Аукенов.

Работа над законом начата в 2019 году. В его основе находятся предложения членов рабочей группы Сената и Мажилиса Парламента, Координационного совета по вопросам лиц с инвалидностью при Правительстве, а также общественности и экспертного сообщества.

Вице-министр труда и социальной защиты населения отметил, что данные нормы поддержаны партией «Nur Otan» и отражены в предвыборной платформе. Закон содержит 19 концептуальных поправок и предусматривает внесение изменений в 16 законодательных актов.

«Уже со следующего месяца лица с инвалидностью и их семьи начнут получать новые пособия, ощущать нововведения», — проинформировал Ерлан Аукенов.

Вице-министр труда и социальной защиты населения подробно рассказал о том, какие меры предусмотрены данным документом.

Во-первых, будет введено пособие для граждан, осуществляющих уход за лицами с инвалидностью I группы, вне зависимости от причины.

Так, в настоящее время из 66 тыс. лиц с инвалидностью I группы каждый третий не обеспечен ни пособием по уходу, ни услугами индивидуального помощника. Это лица в коматозном состоянии, лежачие инвалиды и т.д. В результате принятия закона государство будет выплачивать пособие 24 тыс. лицам, осуществляющим уход за лицами с инвалидностью I группы. Это в дополнение к пособию по инвалидности, которое получает лицо с инвалидностью.

Во-вторых, с учетом степени нарушений здоровья и ограничений жизнедеятельности ребенка законом предусматривается разделение детей с 7 до 16 лет по группам инвалидности. Данная мера позволит дифференцировать оказываемые реабилитационные мероприятия и социальную помощь. Будут повышены размеры пособий в зависимости от степени тяжести заболевания для I и II группы детей-инвалидов от 16,7% до 37%. Также разделение отразится на программе реабилитации и т.д. Эта мера коснется более 30 тыс. детей с инвалидностью. Ерлан Аукенов отметил, что такое решение соответствует прогрессивному передовому опыту развитых стран.

В-третьих, предоставление права на одновременное получение пособий по инвалидности и по потере кормильца. Это позволяет повысить уровень доходов семей, потерявших кормильца и имеющих в своем составе детей с инвалидностью.

«До принятия настоящего закона дети с инвалидностью, например, в случае развода родителей могли получать алименты и пособие по инвалидности одновременно. Однако, при кончине одного или двух родителей, ребенок мог получать либо пособие по инвалидности, либо пособие по потере кормильца. Так вот одновременное назначение 2 видов пособий позволит устранить дискриминирующую практику в отношении детей, потерявших родителей. Теперь с введением данной нормы 2 тыс. детей наравне с пособием по инвалидности смогут получать пособие по случаю потери кормильца», — сказал он.

В-четвертых. Обеспечение техническими средствами и услугами реабилитации за счет государства лиц, получивших инвалидность от трудового увечья в случае невозможности исполнения обязательств работодателем. До принятия данного закона в случае прекращения деятельности работодателя, индивидуального предпринимателя или ликвидации юридического лица данные обязательства переходят к государству. При этом, инвалиды лишены возможности получения ТСР в период приостановления деятельности предприятия или во время проведения процедур банкротства. На практике процедура банкротства может длиться до 1,5 лет. В указанный период лицо, получившее инвалидность на производстве, остается без технических средств реабилитации.

Ерлан Аукенов привел пример, когда житель одной из областей Казахстана не смог реализовать свои права – получить ТСР и выплаты от работодателя. Так, гражданин получил увечье на производстве, факт получения травмы при этом был доказан. Но компания, в которой он работал, бездействует, сведения о ликвидации отсутствуют в архивах, также организация не зарегистрирована в базе данных Интегрированной налоговой информационной системы. Таким образом гражданин должен гоняться за работодателем, которого, по сути, уже нет, при этом как юрлицо продолжает функционировать.

«Сейчас же государство не дожидаясь банкротства, ликвидации работодателей будет обеспечивать людей с ТСР и соответствующими услугами. На сегодня таких лиц с инвалидностью порядка 2,7 тыс. человек, и мы сможем своевременно охватить их техническими средствами и услугами реабилитации», — отметил Е. Аукенов.

В-пятых. Сохранение права семьям, воспитывающим детей с инвалидностью, состоять в очереди на жилье после достижения ребенком совершеннолетия.

«До сих пор семьи с детьми-инвалидами стоят в очереди на жилье до 10 лет. До принятия закона, если им не удавалось получить жилье до достижения ребенком 18 лет, приходится заново вставать в очередь уже как взрослому инвалиду. И только при условии получения I или II групп с инвалидности их заново ставили в очередь. В случае присвоения III группы они теряли право на получение жилья. Теперь за ними будет сохраняться право очереди на получения жилья по достижению совершеннолетия. Предполагается, что норма даст возможность более 20 тыс. семьям сохранить очередность на жилье», — подчеркнул вице-министр МТСЗН РК.

Кроме того, в законе предусмотрены и поддержаны еще 14 концептуальных изменений, среди которых: наделение Правительства полномочиями по утверждению порядка оценки потребностей инвалида; расширение компетенции МТСЗН по утверждению классификатора технических средств реабилитации; зачет в трудовой стаж периода ухода за детьми с инвалидностью до 18 лет; перевод на портал социальных услуг предоставление специальных социальных услуг и т.д., которые оказываются тысячам организаций.

Дополнительно включены иные нормы, направленные на повышение эффективности и адресности оказания специальных социальных услуг.

Кроме того, по информации Е. Аукенова, в июне текущего года одобрены и приняты два закона, напрямую и косвенно направленных на повышение благополучия и качества жизни лиц с инвалидностью. Это:

1) Закон «О социальном предпринимательстве»;

2) Закон «Об инклюзивном образовании».

Закон «О социальном предпринимательстве» предусматривает 32 поправки по внесению изменений и дополнений в 4 кодекса и 7 законов. Он определяет понятие социального предпринимательства, основные задачи и категории субъектов социального предпринимательства, механизм присвоения статуса социального предпринимателя, а также предусматривает меры государственной поддержки.

«В целом, закон направлен на стимулирование как деловой активности, так и занятости лиц с инвалидностью» — пояснил Е. Аукенов.

Второй закон, принятый по инициативе Министерства образования и науки РК, направлен на реализацию прав лиц с особыми образовательными потребностями на всех уровнях обучения. Изменения и дополнения внесены в законы об образовании, о правах ребенка, о социальной защите лиц с инвалидностью.

«В образовательной части уточнен порядок приема в садики и школы детей с ограниченными возможностями. Теперь образовательные организации должны адаптировать образовательные программы в соответствии с индивидуальными особенностями развития и потенциальными возможностями обучающихся», — сказал вице-министр МТСЗН.

Также с принятием данного закона в школах детей с ООП будут сопровождать тьюторы, это своего рода индивидуальные помощники и посредники между ребенком и педагогом (1 тьютор на двух детей с ООП).

Ерлан Аукенов отдельно отметил, что в текущем году Министерством труда и социальной защиты населения во исполнение поручения Главы государства проводится работа по ратификации Факультативного протокола к Конвенции ООН о правах инвалидов. Казахстан присоединился к Конвенции и Протоколу в 2008 году, сама Конвенция ратифицирована в 2015 году.

В настоящее время участниками Конвенции являются 97 государств, из которых страны ближнего зарубежья – Азербайджан, Армения, Монголия и Украина.

«Согласно Конвенции, ратифицировавшие ее государства должны принимать все меры, в том числе по изменению законодательства для обеспечения достаточного жизненного уровня лиц с инвалидностью и их социальной защиты. Чем мы и занимаемся» — дополнил Аукенов на брифинге в СЦК.

Факультативный протокол к Конвенции направлен на ликвидацию дискриминации по отношению к инвалидам, обеспечение их права на труд, здравоохранение, образование и полное участие в жизни общества и т.д. Проект Закона находится на рассмотрении в Мажилисе Парламента.

Также сейчас в Правительстве на рассмотрении находится проект Закона по улучшению качества жизни лиц с инвалидностью, инициированный Сенатом Парламента РК. Во взаимодействии с рабочей группой по улучшению качества жизни лиц с инвалидностью при Сенате Парламента выработаны предложения по внесению изменений в 82 законодательных акта с 38 концептуальными поправками по 342 позициям.

Он предполагает:

- исключение дискриминирующей терминологии «инвалид»;

- предоставление семье, воспитывающей ребенка с инвалидностью, статуса «семья, воспитывающая ребенка с инвалидностью»;

- предоставление бесплатной путевки на санаторно-курортное лечение одному из родителей или опекуну детей с инвалидностью;

- законодательное закрепление внедрения заочного освидетельствования;

- внедрение механизма обязательных компенсационных выплат работодателями за невыполнение квоты по трудоустройству лиц с инвалидностью;

- передача конфискованных объектов недвижимости для нужд сферы социальной защиты населения и многое другое.

Работа по улучшению и совершенствованию законодательства по обеспечению прав и социальной защиты лиц с инвалидностью будет продолжена.

Также Ерлан Аукенов рассказал о других направлениях Нацплана, которые сейчас реализуются в других министерствах. К примеру, Министерством здравоохранения проводится работа по скринингу детей на выявление врожденных пороков развития и наследственных заболеваний; обеспечению преемственности и непрерывности реабилитационной помощи; совершенствованию протоколов диагностики и лечения.

Министерство культуры и спорта РК организовывает тренировочный процесс спортсменов-инвалидов в детских юношеских спортивных организациях; разрабатывает методики организации тренировочного процесса по паралимпийским видам спорта.

Министерство инновации и инфраструктурного развития занимается закреплением на законодательном уровне понятия «разумное приспособление», повышением транспортной доступности и т.д.

Е. Аукенов отметил, что МТСЗН и МИИР утвердили Дорожную карту по подготовке предложений по внесению изменений в нормативно-правовые акты, регулирующих планировку и застройку населенных пунктов, городского пространства, строительства жилищных и общественных объектов для обеспечения доступности для лиц инвалидностью и других маломобильных граждан.

Будет проведена инвентаризация всех нормативно-правовых актов; анализ зарубежного законодательства, практики и опыта изменения законодательства; сбор, анализ предложений общественности и подготовлен пакет предложений по внесению изменений и дополнений.

В завершение своего выступления он отметил, что министерством также разрабатывается Концепция Кодекса РК «О социальном обеспечении». Концепция будет принята в 2022 году, а принятие Кодекса планируется в 2023 году.

«Одной из главных новшеств Социального кодекса будет отдельная глава по совершенствованию социальной службы, оказания специальных соцуслуг. Модель социальной службы будет модернизирована – вводятся аккредитация, аттестация социальных работников, новая модель подушевого финансирования, будет повышен статус социальных работников и многое другое», — сказал он.

В свою очередь заместитель председателя Комитета труда, социальной защиты и миграции МТСЗН РК Анархан Дюсенова информировала о работе Портала социальных услуг, запущенного в январе 2021 года.

«Портал является площадкой, где лица с инвалидностью могут взаимодействовать напрямую с поставщиком. Основным новшеством является самостоятельный выбор поставщика. Также портал позволил выявить реальную потребность в технических средствах реабилитации, добросовестную конкуренцию среди поставщиков. На сегодняшний день порядка 2 тыс. поставщиков зарегистрированы на портале», — проинформировала А. Дюсенова.

Внедрение ПСУ послужило сокращению сроков доставки средств с 8 месяцев до 1 месяца. Сайт позволил исключить дифференциацию цен в регионах – на каждый вид технических средств реабилитации предусмотрена единая цена, гарантированная государством.

«Анализ стоимости ТСР, приобретенных регионами посредством госзакупок, за последние 3 года показал большой разбег по ценам на один и тот же товар в разных регионах. С введением портала унифицированы цены на санаторно-курортное лечение. Так, в Атырауской, Актюбинской, Акмолинской областях цена была ниже 8 000 тг, в то время как в Алматы цена составляла 8 500 тг и Нур-Султане путевки закупались по 11 000 тг. Это вызывало справедливые нарекания», — отметила она.

В результате утвержденной стоимости в 12 регионах наблюдается увеличение стоимости путевки по отношению к прошлому году и только в 5 регионах – незначительное снижение. Так, на 24 сентября т.г. услуги санаторно-курортного лечения получили более 31 тысячи лиц с инвалидностью.

Впервые санатории получили возможность оказывать услуги напрямую лицам с инвалидностью без взаимодействия с госорганами.

«С начала года количество зарегистрированных на Портале соцуслуг санаториев выросло в 3 раза — с 20 до 66. Все это показывает эффективность и правильность работы портала. К примеру, до внедрения портала выполнялось только 48% индивидуальных программ реабилитации, а в этом году уже выполнено 67%. В целом до конца года планируется направить на портал порядка 400 тысяч индивидуальных программ реабилитации и максимально исполнить их», — заверила зампред Комитета труда, социальной защиты и миграции МТСЗН РК.

Все это, по словам А. Дюсеновой, показывает эффективность и правильность работы портала.

Касательно осуществления госконтроля в области социальной защиты инвалидов и в сфере оказания специальных социальных услуг А. Дюсенова отметила, что органами соцзащиты населения в лице территориальных департаментов Комитета труда, социальной защиты и миграции МТСЗН РК осуществляется государственный контроль на предмет соблюдения законодательства в области социальной защиты инвалидов и в сфере оказания специальных социальных услуг.

«Проверки осуществляются в соответствии с Предпринимательским Кодексом РК в форме профконтроля согласно полугодовым спискам объектов контроля с посещением и внеплановые на основании обращений физических и юридических лиц. Основными требованиями проверочных листов являются обеспечение лиц с инвалидностью, в т.ч. находящихся в медико-социальных учреждениях, доступом, необходимыми средствами и услугами реабилитации на основании, разработанных службами медико-социальной экспертизы и гарантированным объемом специальных соцуслуг. Сегодня гарантированный объем спецсоцуслуг осуществляется в условиях стационара, полустационара, ухода на дому и временного пребывания», — проинформировала она.

В целом, по ее словам, результаты проверок МСУ показывают наличие системных недостатков организационных мероприятий, нарушение лечебного и тактического характера, свидетельствует о снижении системы менеджмента качества оказания медпомощи и халатном отношении руководителей и сотрудников центров к прямым функциональным обязанностям.

К примеру, комплексная проверка деятельности детских центров выявила все вышеизложенные нарушения норм действующего законодательства, слабый контроль за устранением ранее выявленных нарушений и недостаточную координацию со стороны уполномоченных исполнительных органов.

Так, в 2020 году территориальными департаментами Комитета проведено 970 проверок, по которым выданы предписания и наложены штрафы.

Значительная часть мер, принятых в августе месяце 2020 года, отражена в Дорожной карте по совершенствованию оказания комплексной помощи детям с ограниченными возможностями до 2023 года.

В І полугодии 2021 года специалистами департаментов проведено 469 проверок на предмет соблюдения ЗРК «О социальной защите инвалидов» и «О специальных социальных услугах», в т.ч. в части обеспечения инвалидов доступам к объектам социальной и транспортной инфраструктуры в сферах госуправления, здравоохранения, культуры, транспортного обслуживания.

По итогам проводимых контрольных мероприятий в МСУ в отношении 13 сотрудников применены взыскания, 5 из которых уволены, на некоторых наложены дисциплинарные взыскания в виде замечаний и выговоров.

В связи с этим в рамках модернизации системы оказания спецсоцуслуг был разработан и находится на стадии согласования проект Национального плана по дальнейшей модернизации социальных служб до 2025 года, который отражает пошаговые мероприятия по деинституализации крупных центров оказания услуг, переходу к многопрофильным малым домам соцобслуживания и реабилитации, формированию стандартов по видам услуг, повышению статуса соцработника и его квалификации, проведению ребрендинга соцслужб и создание реестра соцработников, внедрению принципа подушевого финансирования системы и др.

Далее зампред Комитета труда, социальной защиты и миграции МТСЗН РК рассказала о пилотном проекте по внедрению заочного формата проведения медико-социальной экспертизы.

«На сегодняшний день, человеку для установления инвалидности в первую очередь необходимо обратиться в медорганизацию, где проводится обследование и лечение. После чего лечащий врач направляет на врачебно-консультационная комиссию для вынесения решения о направлении на медико-социальную экспертизу. После принятия решения о направлении на медико-социальную экспертизу, лечащий врач формирует необходимые форму на бумажном носителе и передает пациенту. Сейчас основной целью пилотного проекта является упрощение процедуры установления инвалидности с исключением хождения граждан по разным инстанциям, бумажной волокиты и контакта услугодателей услугополучателями», — сообщила она.

Заочный формат проведения медико-социальной экспертизы доступен для установления инвалидности путем обращения услугополучателя только в медучреждение через интеграцию информационных систем всех заинтересованных госорганов. В рамках инициативы Министерства здравоохранения РК по реинжинирингу бизнес-процесса, обмена данными, в т.ч. оптимизируя медформы 031/у и 033/у, запуск пилотного проекта планируется с 1 октября т.г. с охватом 6 регионов: гг. Нур-Султан, Алматы, Акмолинской, Карагандинской, Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областей.

В настоящее время интеграция информсистем с госорганами технически реализована и находится на стадии тестирования. Утвержден перечень медорганизаций участвующих в заочном освидетельствовании.

Учитывая, что ежегодно в отделах МСЭ проходит более 250 тыс. человек, в т.ч. порядка 56 тыс. человек – первично, в среднем каждое третье дело, а это почти 32%, будут проходить заочное освидетельствование.

Согласно прогнозу, в год будет производиться порядка 73,3 тыс. освидетельствований в год. Все результаты оказания услуги будут направлены смс-уведомлением гражданину и будут доступны на портале E-Gov.

По словам Анархан Дюсеновой, данный механизм позволит:

• человеку обращаться только в медорганизацию и исключить хождение по инстанциям;

• обеспечить прозрачность процесса установления инвалидности;

• исключить человеческий фактор при оказании услуг;

• снизить риск предоставления недостоверных медицинских документов и исключить бумажный документооборот.

Также представитель комитета обратилась к лицам с инвалидностью с рекомендацией внести свои данные в Базу мобильных граждан.

Далее вице-министр труда и социальной защиты населения РК Ерлан Аукенов ответил на вопросы журналистов. Один из вопросов касался улучшения качества протезов для лиц с ограниченными возможностями.

Так, Е. Аукенов отметил, что с момента внедрения Портала социальных услуг, лица с инвалидностью имеют возможность самостоятельно выбирать поставщика ТСР, учитывая свои индивидуальные требования. Таким образом, гражданин сможет сам убедиться с должном качестве продукции. В случае же несоответствия ТСР заявленным требованиям, человек может отказаться от продукта. Выплата со стороны государства не будет проводиться, пока лицо с инвалидностью не получит продукт, устраивающий его по качеству.

Он напомнил также, что ранее вопросом приобретения ТСР для лиц с инвалидностью занимались акиматы регионов посредством механизма госзакупа.

«По данным на 1 сентября 2021 года из 75 тысяч человек 25 301 человек уже получил протезно-ортопедические услуги с учетом индивидуальной подборки. До конца года мы планируем достичь свыше 90% охвата. За счет введения портала у нас повысилась эффективность, в том числе, по расходованию бюджетных средств», — заметил Е. Аукенов.