Социальное дистанцирование может потребоваться до 2022 года – Елжан Биртанов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Необходимость соблюдения социальной дистанции может продлиться до 2022 года. Об этом заявил министр здравоохранения РК Елжан Биртанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На данный момент в некоторых странах идет вторая волна вспышки коронавирусной инфекции, в том числе в Казахстане. Она началась в конце мая, после того как мы ослабили карантин по всей стране. К сожалению, сразу начался подъем числа зараженных COVID-19. Недавно вышла публикация профессора Гарвардской школы общественного здравоохранения. В ней показан расчет передачи коронавируса SARS-CoV-2, где использовались данные сезонности, иммунитета и перекрестного иммунитета бета-коронавирусов. В результате прогнозируются повторные вспышки SARS-CoV-2 в осенне-зимний период, и во избежание волн может потребоваться умеренное социальное дистанцирование до 2022 года – к этому времени должен выработаться коллективный иммунитет или выпущена и использована вакцина», - написал Елжан Биртанов в Facebook.

По его словам сейчас точно не известны степень и продолжительность вырабатываемого иммунитета к SARS- CoV-2, поэтому рассчитано несколько сценариев.

«По данным публикации может вырабатываться краткосрочный иммунитет (40 недель), то тогда будут ежегодные вспышки. Если вырабатывается долгосрочный иммунитет (104 недели) – вспышки раз в два года. И если даже выработать пожизненный иммунитет – элиминация вируса, возможна вспышка в 2024 году. Как видим, эта новая инфекция, и весь мир ее изучает, делает прогнозы, ищет пути борьбы с ней», - отметил министр.

«Поэтому сейчас нам нужно найти хороший баланс между мерами для ограничения распространения инфекции и безопасными мерами смягчения карантина. И сегодня, временно, ввести эти условия в привычный образ жизни. Очевидно, волны по вспышкам коронавируса еще будут у нас. Поэтому очень важно подходить серьёзно к этим мерам. От этого зависит, увеличится ли количество заболевших, которые могут быстро перейти в стадию тяжёлых осложнений. Мы не хотим стать свидетелями страшных картин, когда будут стоять в очереди машины скорой помощи, а врачи просто не будут успевать спасать жизни», - заключил глава Минздрава.