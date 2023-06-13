Социально значимым товаропроизводителям могут предоставить льготы в Казахстане
«У нас есть базовая ставка налога на добавленную стоимость. Базовая ставка сейчас составляет 12%. Есть версии, что это нужно дифференцировать. Например, рассматривается вариант, что для социально значимых продуктов должно быть 8%. Мы считаем, что налог на добавленную стоимость медицинских товаров должен составлять 3%. Если есть сельскохозяйственная продукция, она может составлять от 3 до 5%. Сейчас идут подсчеты», - сказал Азамат Амрин, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Сената.
Вице-министр также остановился на предложениях по дифференцированному налогообложению корпоративного подоходного налога.
«Что касается корпоративного подоходного налога, то общая базовая ставка составит 20%. Увеличенная ставка может составлять 25% для отдельных категорий. Также предлагается сниженная ставка. Это от 10 до 0%. Пониженная ставка рассматривается для тех, кто инвестирует в расширение производства и увеличение добавленной стоимости. На производство любой отрасли, отвечающей этим требованиям, может быть предоставлена такая же скидка», - добавил Азамат Амрин.
Ранее вице-министр национальной экономики РК Азамат Амрин предложил повысить транспортный налог для граждан, у которых есть собственные яхты и самолеты. Также хотят увеличить налог на имущество для владельцев нескольких квартир.