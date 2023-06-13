Социально значимым товаропроизводителям могут предоставить льготы в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По словам вице-министра национальной экономики Азамата Амрина, новый Налоговый кодекс может предложить льготы социально значимым товаропроизводителям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас есть базовая ставка налога на добавленную стоимость. Базовая ставка сейчас составляет 12%. Есть версии, что это нужно дифференцировать. Например, рассматривается вариант, что для социально значимых продуктов должно быть 8%. Мы считаем, что налог на добавленную стоимость медицинских товаров должен составлять 3%. Если есть сельскохозяйственная продукция, она может составлять от 3 до 5%. Сейчас идут подсчеты», - сказал Азамат Амрин, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Сената.

Вице-министр также остановился на предложениях по дифференцированному налогообложению корпоративного подоходного налога.

«Что касается корпоративного подоходного налога, то общая базовая ставка составит 20%. Увеличенная ставка может составлять 25% для отдельных категорий. Также предлагается сниженная ставка. Это от 10 до 0%. Пониженная ставка рассматривается для тех, кто инвестирует в расширение производства и увеличение добавленной стоимости. На производство любой отрасли, отвечающей этим требованиям, может быть предоставлена такая же скидка», - добавил Азамат Амрин.

Ранее вице-министр национальной экономики РК Азамат Амрин предложил повысить транспортный налог для граждан, у которых есть собственные яхты и самолеты. Также хотят увеличить налог на имущество для владельцев нескольких квартир.