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Социально уязвимым семьям выдали по тонне угля в Карагандинской области

3 Марта 2023, 02:01
Социально уязвимым семьям выдали по тонне угля в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Нуринском районе Карагандинской области малоимущим семьям выделили по тонне угля. Благотворительную акцию при поддержке местного отдела занятости и социальных программ провела градообразующая компания, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Благотворительную помощь получили 18 семей Нуринского района. Среди них Ангелина Принос, которая одна воспитывает особенного малыша. Она живет с матерью. На зиму женщины закупают около восьми тонн угля, но иногда этого объёма не хватает.

«Бывает, уголь попадается некачественный. Плохо горит. А этот сорт угля всегда отличался качеством», – говорит Ангелина.

Отец семерых детей Думан Дуйсенбин поблагодарил за такую помощь.

«Это хорошее подспорье для нас. Уголь никогда не бывает лишним», – отметил он.

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