Социально уязвимые семьи обеспечивают жильем в моногородах Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - По программе «Доступное жилье-2020» в Таласском районе Жамбылской области жители получают ключи от квартир, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В городе Каратау, который еще не так давно называли «депрессивным», сегодня, благодаря программе «Развитие моногородов», ремонтируются пустующие многоэтажные дома, брошенные в перестроечные годы. Теперь дома сдаются гражданам, стоящим в очереди на получение жилья. Ключи от квартир получают социально уязвимые слои населения.

По данным акимата Таласского района, в этом году 1 мая был сдан 60-квартирный многоэтажный жилой дом в 5-м микрорайоне, реконструированный в рамках программы «Нұрлы жер». Стоимость проекта составляет 228,4 млн тенге. Новоселами стали 40 семей, которые можно отнести к социально уязвимым слоям населения - многодетные и неполные семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями. Все они долгие годы стояли в очереди на получение жилья.

«В районе на 1 мая 2019 года количество нуждающихся в жилье граждан, стоящих в очереди, составило 1 701 человек, - рассказал аким Таласского района Досмаханбет Алиев. - По программе «Доступное жилье-2020» в Таласском районе на 2018 - 2019 годы запланирована реконструкция шести многоэтажных жилых домов на 440 квартир. Общая площадь составляет 27 752 кв. метра. Планируем в этом году обеспечить жильем 143 социально уязвимые семьи, стоящие в очереди на жилье».

На реконструкцию инфраструктуры и шести жилых домов на 2018 год было выделено 870,4 млн тенге (в 2017 году – 234,4 млн тенге).

Кроме того, для принятия трех многоэтажных жилых домов в коммунальную собственность из районного бюджета направлено 14,9 млн тенге.

«По поручению акима области Аскара Мырзахметова мы сейчас изучаем условия проживания многодетных матерей города и предлагаем обеспечить их общежитиями, - пояснили в акимате Таласского района. - На стадии реализации находится проект по ремонту двух зданий. Разработаны проектно-сметная документация и алгоритм выделения средств, проект проходит государственную экспертизу. Для обеспечения временным жильем многодетных или малообеспеченных семьей два общежития на 88 квартир в 3-м микрорайоне города Каратау решением Таласского районного суда приняты в коммунальную собственность».

Отметим, по данным за девять месяцев этого года, население Таласского района составляет 55 045 человек. В самом городе проживают 30 481 человек, в сельской местности Таласского района - 24 564 человека. В 2018 году в Таласском районе проживало 55 010 человек. Впервые за последние три десятилетия наблюдается рост численности населения района - на 35 человек.

«Для реализации задач, поставленных в Послании народу Казахстана Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым по созданию современного эффективного государства, все мы должны нести гражданскую ответственность и вместе трудиться на благо страны. Предстоит большая работа в этом направлении. Совместно с жителями района мы будем планомерно работать в рамках реализации программных документов, направленных на развитие нашего независимого государства», - сказал аким Таласского района Досмаханбет Алиев.

По данным облакимата, для решения вопроса обеспечения жильем многодетных семей жамбылского региона в первом полугодии этого года 120 многодетным семьям были вручены ключи от квартир. До конца года планируется обеспечить жильем 493 многодетные семьи. Также ожидается, что в области до конца года будут сданы в эксплуатацию 12 общежитий на 612 квартир для многодетных семей.