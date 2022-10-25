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Социально-тренинговый центр открылся в Атырау

Автор:  
Виктор Сутягин
25 Октября 2022, 00:29
Социально-тренинговый центр открылся в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Социально-тренинговый центр «Дос» открылся в Атырау. Об этом сообщили в пресс-службе акима города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В отремонтированном здании в микрорайоне Алмагуль города Атырау открылся учебный Центр социально-трудовой реабилитации «Дос». Здесь созданы все условия для людей с ограниченными возможностями. Для них есть коворкинг-центр, зал хореографии, массажный кабинет, кабинет изотерапии, компьютерный класс. А также швейная, столярная мастерские и мастерская по ремонту инвалидных колясок», - сообщили в пресс-службе акима города Атырау.


Атырауская область   Социальная поддержка   Акимат   Общество  
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