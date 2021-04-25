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    21:05, 24 Апрель 2021 | GMT +6

    Социально-педагогическая площадка «Ашық алаңы» заработала в Павлодарской области

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Социально-педагогическая площадка «Ашық алаңы» заработала в Павлодарской области. Проект направлен на оказание социально-психологической, юридической и материальной помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Проектный офис «Тәрбие алаңы», созданный по инициативе областного управления образования для профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, своевременного выявления несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, запустил в работу социально-педагогическую площадку диалоговое окно «Ашық алаңы», - сообщили в управлении образования Павлодарской области.

    Проект направлен на оказание социально-психологической, юридической и материальной помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

    «Всё начинается с семьи: какой будут атмосфера и обстановка в ней - от этого и зависит будущее детей, воспитывающихся в этих семьях, - отметила организатор проекта Самал Сулейменова. - Главными участниками заседаний диалоговых окон станут родители, у которых в виду жизненных причин возникли проблемы. Наша задача - помочь им найти выход из сложившийся ситуации».

    По словам С. Сулейменовой, уже разработан чёткий алгоритм проведения диалоговых окон. Заместитель акима Павлодарской области Айзада Курманова утвердила график проведения заседаний в городах и районах. Встречи пройдут под председательством заместителей акимов. Первые заседания в формате диалогового окна уже прошли в акиматах Баянаульского, Актогайского, Железинского, Иртышского, Майского, Щербактинского районов, в районе Аккулы и городе Павлодаре.

    Есть и первые результаты. Акимат Щербактинского района оперативно отреагировал на проблемы одной из нуждающихся семей. А в Баянаульском районе по итогам заседания трудоустроили обратившего за помощью родителя.

    «Тәрибе алаңы» - первый такого рода проектный офис в республике - был создан всего месяц назад. Совсем недавно он презентовал свою деятельность и начал работу в решении актуальных вопросов», - подчеркнули в управлении.


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    Образование Общество Павлодарская область
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