Социальная сфера Жамбылской области требует перезагрузки - Бердибек Сапарбаев

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Проблемы социальной и культурной сферы региона обсуждались на совещании в областном акимате, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Жамбылской области.

Бердибек Сапарбаев подверг критике работу управлений, отвечающих за социальную сферу.

«На низком уровне прошел концерт, посвященный 175-летию Абая, - сказал глава региона. - Не обошлось без технических накладок при проведении Дня благодарности. Не умеете проводить культурно-массовые мероприятия».

При этом он заметил, что жамбылская земля всегда была богата на таланты, их надо пропагандировать, организовывать концерты. Необходимо шире использовать потенциал библиотек, особенно сельских, обсуждать среди молодежи книги духовно-нравственной направленности. Чаще проводить Дни районов не только в областном центре, но и в районах области, приглашать для выступления в аулах творческие коллективы из других областей.

Говоря о состоянии спортивной сферы в регионе, аким области заметил, что сельские мальчишки и девчонки в глаза не видели прославленных жамбылских чемпионов, которые могли бы влиять на умы и мировоззрение подрастающего поколения.

Глава региона поручил руководителю управления спорта разработать график посещения чемпионами районов области, обеспечить школы спортивным инвентарем, совместно с представителями управления образования объездить районы, разработать стратегию организации досуга молодежи, а в каждом селе предусмотреть ставку инспектора по развитию спорта.

Бердибека Сапарбаева возмутило, что до сих пор не выдаются гарантированные социальные пакеты. «Если на этой неделе не начнется их выдача, будем разговаривать по-другому», - обратился глава региона к руководителю управления координации занятости и соцпрограмм. Те семьи, которые теперь не получают АСП, должны получить работу. Необходимо закрепить их за предпринимателями, крестьянскими хозяйствами, чтобы последние оказывали помощь малообеспеченным семьям.

Управлению молодежи поручено наладить работу по привлечению детей в отряды «Жас кыран», «Жас улан», «Жас сарбаз». Совместно с управлением занятости составить карту молодежной безработицы, при отсутствии работы обучать бесплатно в колледжах.

«Если организовать разнообразные формы досуга, не будет времени и для хулиганства. Волонтеры должны привлекаться во все сферы жизни, а не только для уборки улиц и помощи старикам», - считает глава региона.

Всю эту работу должно организовывать и контролировать управление внутренней политики, подчеркнул Бердибек Сапарбаев.

«Благополучие и настроение человека зависит от решения его социальных проблем, качества оказания государственных услуг», - резюмировал аким области.

Кроме того, в числе главных задач на сегодняшний день говорилось о необходимости оперативно решать вопросы по внедрению ОСМС и выплаты АСП.