Социальная сфера в приоритете государства - Бердибек Сапарбаев

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ –Находящийся в Атырауской области заместитель Премьер-Министра РК Бердибек Сапарбаев встретился с общественностью региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Одной из главных является повышения уровня жизни наших граждан. Ежегодно финансирование социальной сферы увеличивается. В текущем году 45% средств государственного бюджета направлено на финансирование сферы здравоохранения, образования, культуры и спорта. Значимый вопрос – повышение заработной платы. Этот вопрос из года в год остается в сфере внимания Правительства. Поддержка малообеспеченных семей, многодетных матерей также не снимается с повестки дня. На сегодня для поддержки этих категорий граждан из бюджета направлено 147 млрд тенге. Это более 2 млн человек», - сказал Бердибек Сапарбаев.

Вице-премьер напомнил, что государство создает все условия для возможности таким семьям открыть свое дело и улучшить социальное положение семьи. По статистике, около 8 тыс. человек открыли свое собственное дело, 7 тыс. направили АСП на развитие личного подсобного хозяйства. Порядка 3,5 тыс. многодетных семей получили гранты. Это позволяет улучшить социальную атмосферу в обществе.

Говоря об АСП, Бердибек Сапарбаев подчеркнул, что поддержка не должна порождать иждивенчества. Вместе с тем будут разработаны Карта по поддержке одаренных детей, Концепция государственной политики РК в интересах детей до 2030 года. Проделана значимая работа по снижению финансовой нагрузки на социально уязвимых слоев населения.«Еще одним важным вопросом стало развитие гражданского общества. Государственные служащие должны слышать свой народ и создавать все необходимые для эффективной обратной связи с населением. Не должны оставаться без ответа ни одно обращение граждан, ни одна жалоба», - подчеркнул Бердибек Сапарбаев.

Заместитель Премьер-Министра обратил внимание и на большую работу по поддержке сферы образования, защиту прав педагогов. Ведется работа по улучшению материального благосостояния – повышения уровня зарплаты учителям.

На встрече вице-премьер рассказал о мерах по реализации задач, поставленных Президентом страны в Послании народу Казахстана.