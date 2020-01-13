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Социальная сфера и здравоохранение - в фокусе встреч сенаторов в регионах

13 Января 2020 12:50
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Социальная сфера и здравоохранение - в фокусе встреч сенаторов в регионах

АЛМАТИНСКАЯ – АКМОЛИНСКАЯ – ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТИ. КАЗИНФОРМ - Депутаты Сената продолжают проводить встречи в регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу верхней палаты Парламента РК.

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Депутат Сената Парламента РК Ляззат Сулеймен посетила с рабочей поездкой Саркандский район Алматинской области

Сенатор посетила школу-лицей имени Н. Островского. Директор школы Кулшат Мукашева рассказала депутату о достижениях школы, а также озвучила ряд проблемных вопросов. Так, на сегодняшний день в школе обучаются 900 детей, школа рассчитана на 670 учащихся. Однако на законодательном уровне в отношении директора за то, что он принимает детей сверх нормы, налагается штраф. В этой связи директор подняла вопрос внесения изменений в законодательство.





Следующим объектом визита стало здание районной центральной больницы, строительство которой продолжалось почти 30 лет, сегодня все ремонтные работы завершены.



Затем сенатор посетила Саркандский политехнический колледж. В ходе ознакомления с работой колледжа директор учебного заведения Нурахмет Маткаримов показал аварийное студенческое общежитие и попросил оказать содействие в выделении средств для его капитального ремонта. Депутат Сената Ляззат Сулеймен отметила, что все озвученные проблемные вопросы возьмет на свой контроль.

Также в рамках рабочего визита сенатор встретилась с руководителями правоохранительных органов района, профессиональными и непрофессиональными медиаторами, во время встречи обсуждены последние изменения и дополнения, внесенные в законодательные акты РК.



В завершении рабочего визита Ляззат Сулеймен провела личный прием граждан. В общественную приемную обратились 3 человека. Житель Саркандского района Николай Никонов поднял вопрос о приведении в порядок системы ливневой канализации, Арыстанбек Смаханов поставил вопрос о строительстве ФОК в городе Сарканд, директор Екиашинской школы Назгуль Беисова озвучила проблемы школы и попросила оказать содействие в ремонте здания школы. Депутат, внимательно выслушав граждан, дала соответствующие разъяснения.



В Коргалжынском районе Акмолинской области депутаты Сената Рашит Акимов и Даурен Адильбеков рассказали депутатам маслихата об итогах работы Парламента за 2019 год и обсудили нововведения социальной направленности, реализация которых напрямую повлияет на повседневную жизнь сельского населения.



Депутаты также провели встречи с коллективами районной больницы, агротехнического колледжа и мясокомбината «Бакара».



Медицинские работники на встрече поднимали вопросы реализации обязательного социального медицинского страхования и проблемные вопросы оказания медицинских услуг населению, а именно о численности прикрепленного населения, которая проживает фактически на территории района, но зарегистрированные в столице, о финансировании медучреждения, а также о лифте районной больницы, который на сегодняшний день не работает и требует выделения значительных денежных средств из бюджета для ремонта.

В ходе рабочей поездки в Павлодарскую область депутаты Сената Парламента Нуржан Нурсипатов и Манат Кубенов посетили новый онкологический центр. Провели совещание с главными врачами медицинских учреждений региона.



По словам и.о. руководителя управления здравоохранения Ардака Кузекова, на базе онкологического диспансера планируется воссоздать кластер, который станет основой медицинского туризма в области.



Новый онкоцентр, учитывая его оснащенность и техническую возможность, может выполнять услуги не только по онкологическому профилю, здесь будут проводиться лечение и диагностика и по другим, родственным профилям.



В рамках встречи подняты основные вопросы в сфере здравоохранения.

Медицинская общественность Павлодарской области, ознакомившись с принятой Государственной программой здравоохранения на 2020-2025 годы, дает ей высокую оценку. Данная программа ориентирована на обеспечение качественного и доступного здравоохранения каждому жителю страны.

Все проблемные вопросы взяты на личный контроль сенаторов.



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Ключевые слова: Акмолинская область, Алматинская область, Павлодарская область, Сенат, Общество,
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