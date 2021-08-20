Социальная ответственность: промышленники поддержали карагандинских педагогов

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области корпорация «Казахмыс» профинансировала курсы повышения квалификации педагогов. При содействии компании создаётся Центр педагогической трансформации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Директор по развитию корпорации Бахтияр Крыкпышев принял участие в августовской онлайн-конференции педагогов. Он рассказал о социальной поддержке образования.

В минувшем учебном году по инициативе компании 1 332 учителя школ Жезказганского региона и Балхаша повысили свою квалификацию в Центре педагогического мастерства АО НИШ. Ещё порядка 4 тысяч педагогов обучились на семинарах, вебинарах и в каникулярной школе. Был организован образовательный тур в Нур-Султан.

«Мы начинаем проект «Центр педагогической трансформации «Ұстаз-Ұлытау». К его реализации привлечены международные эксперты. Цель проекта – повышение качества обучения в школах регионов присутствия корпорации, в интересах ученика и его профессиональных перспектив. Также планируем открыть Центр обучения и трудоустройства в Сатпаеве для дополнительного образования детей и ранней профориентации», – представил новые инициативы Бахтияр Крыкпышев.



