Социальная аптека открылась в Нур-Султане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в столице состоялось открытие новой социальной аптеки, инициированной проектом «Астана – адалдық алаңы», которая будет реализовать лекарственные препараты по минимальным ценам для граждан, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В прошлом году в период вспышки пандемии по городу провели мониторинг цен на лекарственные препараты. По итогам проведенной работы заметили нестабильность цен. В этой связи осенью прошлого года совместно с социально-предпринимательской корпорацией «Астана» приняли решение об открытии социальной аптеки. Сегодня, к большой радости, в столице открылась первая социальная аптека», - рассказал руководитель проекта «Астана – адалдық алаңы» Мирас Шекенов.
Руководитель проекта также прокомментировал цены на медикаменты.
«Если задаться вопросом, каким образом здесь лекарства реализуются по низким ценам, - социально-предпринимательская корпорация «Астана» предоставила здание для аптеки. То есть, аренду платить не нужно, оплачивается только коммунальная услуга. Наряду с этим, ремонтные работы также проведены бесплатно. Что касается цен, лекарства стоимостью от 3 тысяч тенге здесь на 4% дешевле, чем в других аптеках. Лекарства стоимостью от тысячи до трех тысяч тенге - на 6% дешевле, а лекарства стоимостью от тысячи тенге и ниже - дешевле до 15%», - пояснил он.
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