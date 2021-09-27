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Социал-демократическая партия Германии побеждает на парламентских выборах

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
27 Сентября 2021, 09:24
Социал-демократическая партия Германии побеждает на парламентских выборах

БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ - Согласно официальным предварительным результатам, выборы в немецкий бундестаг выиграла Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), набрав 25,7% голосов. Блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) получил 24,1% голосов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на издание Deutsche Welle.

Парламентские выборы в ФРГ с небольшим перевесом выиграла Социал-демократическая партия Германии (СДПГ). Она набрала 25,7 % голосов, следует из официальных предварительных результатов, обнародованных в ночь на понедельник, 27 сентября, на сайте председателя федеральной избирательной комиссии.

Ближайший соперник СДПГ - блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) - заручился поддержкой 24,1 процента избирателей. Партия «Союз-90/»зеленые» получила 14,8 % голосов, Свободная демократическая партия (СвДП) - 11,5 %, а правопопулистская «Альтернатива для Германии» - 10,3 %.

Левую партию поддержали 4,9 % избирателей, таким образом, она не преодолела пятипроцентный барьер. Однако эта политическая сила сможет сформировать фракцию в парламенте, поскольку ее представители Грегор Гизи (Gregor Gysi) и Гезине Лётч (Gesine Lötzsch) получили прямые мандаты в Берлине, а Сёрен Пельманн (Sören Pellmann) - в Лейпиге.

По окончании голосования оба главных претендента на пост канцлера ФРГ - Олаф Шольц (Olaf Scholz) и Армин Лашет (Armin Laschet) - заявили о готовности сформировать новое правительство Германии.

Итоговая явка на выборах в Германии составила 76 %, свидетельствуют прогнозы опроса Infratest dimap. На предыдущих парламентских выборах в 2017 году явка была 76,2 %.

Жители Германии выбрали депутатов 20-го по счету бундестага. Через несколько недель законодателям предстоит избрать нового канцлера ФРГ, который затем сформирует правительство. Всего за места в высшем законодательном органе боролось рекордное число кандидатов - 6 211, в том числе 2 024 женщины.

Напомним, в Германии в минувшее воскресенье проходили первые за 19 лет выборы бундестага, на которые правящий Христианско-демократический союз ведет не Ангела Меркель. Канцлер Германии Ангела Меркель еще три года назад объявила, что после этих выборов уйдет на покой.


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