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    01:57, 14 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Сочными арбузами накормили питомцев биоцентра в Семее

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    Кадр из видео: instagram.com/biodetcenter
    В Семее, в областном детском биологическом центре, питомцев накормили сочными арбузами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Заведующая биологическим отделом Дарья Вощакина рассказала, что один из предпринимателей, который занимается торговлей арбузами, безвозмездно передал в биоцентр целую машину с сочной ягодой.

    «Арбузами мы накормили абсолютно всех животных. Для некоторых питомцев это стало очередным обогащением их рациона сладкой ягодой. Все птицы, это гуси, утки, все копытные животные, в том числе обезьяны вдоволь полакомились сладкими арбузами», - рассказала Д. Вощакина.

    Сладкими ягодами угостили еще и хищных животных. Медведям и львам арбузы дали целиком, чтобы они смогли сами добыть вкусную середину.

    «Здесь была цель посмотреть на их реакцию, на новый посторонний предмет. Львы восприняли арбуз как мяч. Изучали его поверхность и пытались прокусить. Они хотели добраться и узнать, что там внутри. Лев ударом лапы разбил арбуз, когда он понял, что там нет для него никакой пищи, то катал его по вольеру как мяч», - поделилась своими наблюдениями Д. Вощакина.

    Напомним, в областном детском биологическом центре насчитывается более 90 видов животных.


    Теги:
    Абайская область Животные Семей
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