События в Кордайском районе начались с конфликта на дороге — МВД

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ — События в Кордайском районе Жамбылской области начались с конфликта на дороге. Об этом сообщил вице-министр внутренних дел РК Алексей Калайчиди на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вначале пятого февраля возник конфликт между жителями двух сел. Один из участников бытового конфликта сейчас задержан, остальные отпущены под подписку о невыезде из района», - сказал А. Калайчиди.

По его словам, в одной автомашине ехали по дороге три человека, в это время грузовик, в котором также находились трое, выезжал на дорогу. Участники не пожелали уступать друг другу дорогу, конфликт перерос в драку. При этом пострадал пожилой человек.

Вице-министр также сообщил, что в настоящее время проводится анализ всей имеющейся информации, чтобы выяснить мотивы каждого из 100 человек, кто был на месте происшествия.

Напомним, 7 февраля в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области между жителями произошла групповая драка.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев прокомментировал инцидент в Twitter. «Виновные в нарушении порядка в Жамбылской области будут наказаны», - написал Глава государства.

В субботу, 8 февраля, Глава государства сделал заявление в связи с событиями в Жамбылской области.

Создана Правительственная комиссия по ликвидации последствий событий в Кордайском районе Жамбылской области.

Подробности конфликта в Кордайском районе Жамбылской области рассказал восьмого февраля на брифинге в СЦК министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев.

Сегодня МВД РК сообщило о том, что число погибших в конфликте в Кордайском районе достигло 10 человек.



