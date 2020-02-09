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События в Кордайском районе начались с конфликта на дороге — МВД

9 Февраля 2020 14:58
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События в Кордайском районе начались с конфликта на дороге — МВД

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ — События в Кордайском районе Жамбылской области начались с конфликта на дороге. Об этом сообщил вице-министр внутренних дел РК Алексей Калайчиди на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Вначале пятого февраля возник конфликт между жителями двух сел. Один из участников бытового конфликта сейчас задержан, остальные отпущены под подписку о невыезде из района», - сказал А. Калайчиди.

По его словам, в одной автомашине ехали по дороге три человека, в это время грузовик, в котором также находились трое, выезжал на дорогу. Участники не пожелали уступать друг другу дорогу, конфликт перерос в драку. При этом пострадал пожилой человек.

Вице-министр также сообщил, что в настоящее время проводится анализ всей имеющейся информации, чтобы выяснить мотивы каждого из 100 человек, кто был на месте происшествия.

Напомним, 7 февраля в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области между жителями произошла групповая драка.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев прокомментировал инцидент в Twitter. «Виновные в нарушении порядка в Жамбылской области будут наказаны», - написал Глава государства.

В субботу, 8 февраля, Глава государства сделал заявление в связи с событиями в Жамбылской области.

Создана Правительственная комиссия по ликвидации последствий событий в Кордайском районе Жамбылской области.

Подробности конфликта в Кордайском районе Жамбылской области рассказал восьмого февраля на брифинге в СЦК министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев.

Сегодня МВД РК сообщило о том, что число погибших в конфликте в Кордайском районе достигло 10 человек.



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Ключевые слова: Жамбылская область, Происшествия, МВД РК,
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Автор:

Мейрамбек Байгарин

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