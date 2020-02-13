События в Кордае имеют глубокие причины - Даурен Абаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИФОРМ – События в Кордайском районе Жамбылской области имеют глубокие причины. Такое мнение высказал министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев в ходе программы «Открытый диалог» на телеканале «Хабар», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Хронологию событий Министерство внутренних дел воссоздало. Повод известен, он носил бытовой характер. По нему уже достигнуто примирение. Однако благодаря распространению видео с эмоциональными комментариями в мессенджерах, с призывами к насилию, к самосуду, в конфликт вмешались люди извне. При этом нельзя утверждать, что это случайный, казуальный конфликт. По всей видимости, он имеет под собой более глубокие причины. Именно поэтому, неслучайно были приняты жесткие кадровые решения. В области сменились не только аким, но и руководители силовых структур», - сказал Д.Абаев.

Министр подчеркнул, что ничто не оправдывает гибель людей. Государство не делит граждан на казахов и дунган, они все несут одинаковую ответственность перед законом.

По мнению Д. Абаева, было бы преувеличением считать, что в результате этого конфликта разделилось казахстанское общество. Споры в обществе – нормальное явление. Абсолютное большинство граждан хотят, чтобы в стране были мир и согласие, чтобы были выявлены и устранены реальные причины происшествия. Люди также хотят установления виновников конфликта и хотят, чтобы такое больше не повторялось.

Д. Абаев также отметил, что в казахстанском обществе не совсем развита культура публичных дискуссий. Некоторые так называемые эксперты «подливают масла в огонь», но это, в том числе, входит в понятие свободы слова.

По поводу распространения негативной информации в мессенджерах министр пояснил, что главным инструментом борьбы с этим является официальное разъяснение по таким событиям, как можно более оперативное. При этом нужно понимать, что голосовое сообщение по мессенджерам может распространиться за 20 минут, а опровержение такой информации требует времени. Это проблема всего мира, а не только Казахстана. Необходимо развивать культуру потребления информации, информационную гигиену. Чтобы граждане требовали и ожидали официального подтверждения.

Д. Абаев также сообщил, что министерством будет внесено предложение ввести обучение медийной грамотности со школьной скамьи.