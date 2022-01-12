События в Казахстане обсудили на экстренном совещании Организации тюркских государств

АНКАРА. КАЗИНФОРМ – Организация тюркских государств поддерживает скорейшую нормализацию ситуации в Казахстане и восстановление верховенства закона в стране, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В формате видеоконференции 11 января состоялось экстренное совещание стран-членов Организации тюркских государств по сложившейся ситуации в Казахстане.

Внеочередное заседание Совета министров иностранных дел стран участниц и стран наблюдателей международной организации прошло по предложению председательствующей страны - Турции.

Генеральный секретарь Организации тюркских государств Б. Амреев в своей речи отметил значимость Казахстана в тюркском мире и рассказал, насколько важна поддержка друг друга в тяжелое время. Также, он разъяснил о решительных мерах Президента Казахстана К. Токаева - остановить беззаконие.

«Мы подчеркиваем важность стабилизации мира в Казахстане и поддерживаем контртеррористическую операцию Правительства против тех, кто посягнул на конституционный строй страны. Кроме того, мы поддерживаем программу реформ, озвученную руководством страны», - добавил Генеральный секретарь.

Глава турецкого внешнеполитического ведомства М. Чавушоглу заявил, что в это непростое время тюркский мир поддерживает Казахстан и внимательно наблюдает за происходящим.

«Мы рассчитываем на силу братского народа. Мы участники сотрудничества и процветания, а не геополитического соперничества. Благополучие и мир укрепляют государства и народы. Мы верим, что этот кризис не нанесет ущерб суверенитету, целостности, стабильности и сбалансированной внешней политике Казахстана», - подчеркнул министр.