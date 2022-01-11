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    10:43, 11 Январь 2022 | GMT +6

    События в Алматы это спланированная международная террористическая агрессия – Казбек Майгельдинов

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Политолог Казбек Майгельдинов на своей странице в Facebook называет события в Алматы спланированной международной террористической агрессией, передает МИА «Казинформ».

    На внеочередной сессии совета коллективной безопасности ОДКБ Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что в Казахстане планировался государственный переворот.

    Как отметил Глава государства, об этом свидетельствуют синхронные нападения на здания региональных властей, правоохранительных органов, следственные изоляторы, стратегические объекты, банки, телевышку и телеканалы.

    «В ближайшее время, после завершения предварительного расследования, мы представим на суд мировой общественности дополнительные доказательства подготовки и проведения террористической агрессии против нашей страны», - заявил Президент.


    Теги:
    Мнения Алматинская трагедия ЧП-2022 Алматы
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