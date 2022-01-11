События в Алматы это спланированная международная террористическая агрессия – Казбек Майгельдинов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Политолог Казбек Майгельдинов на своей странице в Facebook называет события в Алматы спланированной международной террористической агрессией, передает МИА «Казинформ».

На внеочередной сессии совета коллективной безопасности ОДКБ Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что в Казахстане планировался государственный переворот.

Как отметил Глава государства, об этом свидетельствуют синхронные нападения на здания региональных властей, правоохранительных органов, следственные изоляторы, стратегические объекты, банки, телевышку и телеканалы.

«В ближайшее время, после завершения предварительного расследования, мы представим на суд мировой общественности дополнительные доказательства подготовки и проведения террористической агрессии против нашей страны», - заявил Президент.