События тех трагических лет являются большой болью нашего народа - ученый

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мы с большим уважением восприняли сегодняшнее обращение Президента РК Касым-Жомарта Токаева касательно жертв политических репрессий. Об этом заявил проректор ЕНУ им. Гумилева Дихан Камзабекулы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы с большим уважением восприняли сегодняшнее обращение Президента РК Касым-Жомарта Токаева касательно жертв политических репрессий. События тех трагических лет являются большой болью нашего народа. Мы помним, как в 1993 году был принят закон о реабилитации жертв политических репрессий. Конечно, мы не умаляем исторического значения этого документа. Однако в то время ощущалась нехватка исторической базы, специалистов, а также юристов, разбирающихся в этих вопросах. К примеру, у нас не было информации о расстрелянных религиозных деятелях. Кроме того, не было проведено научных исследований о протестах молодежи в 30-х, 50-х годах против власти, были лишь журналистские расследования. Не была дана оценка ущерба, причиненного репрессированным и их потомкам», - сказал Дихан Камзабекулы.

Ученый обозначил еще одну важную проблему.

«Это жертвы советской тоталитарной системы, жертвы «гражданской» войны. Определение этому можно дать как «война»? По нашему мнению преследование и убийство вооруженными большевиками граждан, их массовое расстреливание на границе являются террором той политической системы. До этого почти не упоминалось о жертвах голода 1921-1922 годов. Вспоминая о голодоморе мы упоминаем лишь 1932-1933 года. На чьей совести смерть жертв миллионов человек? Некоторые государства незначительные (в сравнении) жертвы представляют как геноцид. Мы хотя и потеряли 4 миллиона нашего населения, не можем поднять данный вопрос на глобальном уровне», - подчеркнул Дихан Камзабекулы.