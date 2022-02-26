+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: 4 °С
USD 428.32 EUR 486.96
RUB 5.65 CNY 67.71
Скачать
Новости
Вся лента >>>

События на Украине: сколько казахстанцев находятся в автобусах на границе

26 Февраля 2022 17:05
Поделиться:
События на Украине: сколько казахстанцев находятся в автобусах на границе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О ситуации на границе Украины с казахстанскими гражданами проинформировал официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Граждан Казахстана среди пострадавших в Украине нет - МИД РК
55 граждан собрались перед зданием почетного консульства Казахстана во Львове Автобусы от посольства Казахстана в Киеве организуют еще раз - МИД РК Эвакуация казахстанцев из Украины: когда осуществят первый репатриационный рейс

«Обстановка на границе в пункте пропуска Корчова-Краковец не изменилась в связи с временным закрытием границы с украинской стороны. Украинская сторона периодически закрывает границу и досматривает автобусы, потому что на каждый автобус как минимум тратится один час на досмотр. Это связано с тем, что украинские власти приняли указ о мобилизации населения - мужчин с 18 до 60 лет не выпускать за пределы страны. Поэтому все автобусы досматриваются», - сказал на брифинге для журналистов Айбек Смадияров.

По информации Айбека Смадиярова, по состоянию на 11:00 по времени Нур-Султана, первый автобус с 49 гражданами находится на границе с украинской стороны.

«Ожидаем, что в ближайшие пару часов он пересечет границу и доедет до польского города Катовице. Ночью из Львова выехал второй автобус, на нем 46 человек. В настоящее время находится тоже в очереди на границе. Колонна автомашин, выехавших из посольства Казахстана в Киеве - 79 человек, стоит в транспортном заторе. Примерно в 20 км от указанного пункта пропуска», - отметил он.

Также как проинформировал официальный представитель МИД, консул Казахстана в Польше находится на КПП Корчова-Краковец с польской стороны и обеспечивает переход границы нашими гражданами.

«Борт авиакомпании «Air Astanа» сейчас находится в аэропорту города Атырау. Авиакомпания ждет сигнала о готовности к отправке наших граждан из аэропорта польского города Катовице. Министерством иностранных дел дополнительно у польской стороны запрошено разрешение на пролет нескольких эвакуационных рейсов через воздушное пространство Польши», - сообщил Айбек Смадияров.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров прокомментировал работу по эвакуации граждан Казахстана из Украины.


Подписывайтесь на наш канал:

#Внешняя политика Казахстана   #МИД РК   #Россия   #Украина   #Общество   #Кризис   #Политика  
Поделиться:

Автор:

Акбота Кузекбай

Новости по теме
Граждан Казахстана среди пострадавших в Украине нет - МИД РК
55 граждан собрались перед зданием почетного консульства Казахстана во Львове
Автобусы от посольства Казахстана в Киеве организуют еще раз - МИД РК
Эвакуация казахстанцев из Украины: когда осуществят первый репатриационный рейс
Популярное
1 Глава государства дал поручения новому министру внутренних дел
2 Владимир Зеленский согласился на предложение Президента РФ и готов говорить о мире
3 Президент РК поставил задачи перед новым руководителем Агентства по противодействию коррупции
4 В жамбылской полиции новые назначения
5 Неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы и Шымкенте
6 Саясат Нурбек станет депутатом Мажилиса
Читайте также
Касым-Жомарт Токаев провел оперативное совещание Совета Безопасности
Онлайн-голосование по использованию Bus Lane вне часов пик запустили в Нур-Султане
Глава государства дал поручения новому министру внутренних дел
Владимир Зеленский согласился на предложение Президента РФ и готов говорить о мире
Президент РК поставил задачи перед новым руководителем Агентства по противодействию коррупции
В жамбылской полиции новые назначения
Неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы и Шымкенте
Саясат Нурбек станет депутатом Мажилиса
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz

Архив