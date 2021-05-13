Собутыльник оформил кредит в один миллион тенге на жителя СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Для жителя Северо-Казахстанской области распитие спиртного с малознакомым мужчиной закончилось кредитом почти в один миллион тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, сотрудник образовательного учреждения Петропавловска в выходные дни весело проводил время в одном из заведений города. Там познакомился с 26-летним мужчиной. Дружеская попойка продолжилась на съемной квартире.

На следующий день мужчина обнаружил, что на нем «висит» кредит на сумму свыше 999 тысяч тенге.

Заем на него оформил собутыльник, пока тот спал. Ловкого мошенника нашли быстро. Однако все деньги он успел потратить на покупку мобильных телефонов, которые перепродал.

«Принимаются меры по розыску имущества. Подозреваемый ранее судим за вымогательство. Обращаем внимание горожан на необходимость быть бдительными и не доверять случайным знакомствам. Следует помнить и о том, что злоупотребление алкоголем зачастую становится почвой для совершения преступлений», — добавил начальник 1-го отдела полиции города Тлеген Альжанов.

Буквально недавно совместное распитие спиртного тоже привело к оформлению кредита на одного из участников попойки. Правда, сумма в том случае была в разы меньше.