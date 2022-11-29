Собственный банк костной ткани есть в Караганде

29 Ноября 2022, 10:42

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – До 200 операций в год проводят хирурги Карагандинской многопрофильной больницы имени профессора Х. Ж. Макажанова, используя собственный банк костной ткани. Врачи говорят о 100 %-й приживаемости костного материала донора и уменьшении травматичности при оперативном вмешательстве, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на акимат Карагандинской области.

Специализированное травматолого-ортопедическое медучреждение открыло костный банк 10 лет назад. В основе лежит немецкая технология заготовки костного материала.

«Тридцать лет назад костный трансплантат закупали за рубежом. При этом возникали проблемы с доставкой. Кроме того, ткань содержала большое количество химических препаратов. Немецкие коллеги придумали свою систему заготовки костной ткани. Чтобы перенять опыт, мы посетили Германию. Прошли обучение, закупили оборудование. Постепенно стали применять технологию в работе. До этого костная ткань также восполнялась за счет самого больного. Это удлиняло время операции и наркоза, приводило к дополнительной кровопотери и длительности заживления», – сообщил доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой хирургических болезней Медуниверситета Караганды, руководитель травматологического центра больницы имени профессора Х. Ж. Макажанова Берик Тулеубаев.

Система пополнения банка костного материала отлажена и надежна. Забор изношенной головки бедренной кости происходит во время операций по замене тазобедренного сустава. Работают две бригады. Одна проводит операцию по установке искусственного сустава, другая занимается отсеченной головкой бедренной кости. Затем головка обрабатывается, снимается хрящевая поверхность, а кость помещается в емкость для стерилизации. Ее устанавливают в специальный аппарат, где она проходит термическую обработку при температуре 104 градуса. В итоге инактивируются все вирусы, разрушаются белки, а сама костная структура сохраняется и становится безопасной. Емкость хранится в специальном холодильнике при температуре -28 градусов до пяти лет.

По словам Берика Тулеубаева, для работы достаточно иметь 10–15 банок в запасе. Такое количество без проблем покрывает потребности больницы.

Костный материал используется во время операций по удалению доброкачественных костных опухолей, а также переломах, связанных с безвозвратной потерей костной ткани, – высотные, автодорожные травмы и прочее. Применяется в ревизионном протезировании.

Операции делают бесплатно по ОСМС детям и взрослым. Восстановление зависит от организма пациента и перенесенного вмешательства.

Карагандинские хирурги проводят не только оперативное лечение. Они также занимаются научными исследованиями, направленными на разработку механизмов быстрейшего заживления после операций на костях.