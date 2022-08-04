4 Августа 2022 09:00

Собственные доходы Жамбылской области выросли на четверть

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Итоги социально-экономического развития Жамбылской области за первое полугодие 2022 года обсудили в Таразе. Вызывают опасения низкие индикаторы при реализации некоторых национальных проектов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель облуправления экономики и бюджетного планирования Гульдана Жауынбекова на заседании акимата под председательством главы региона Нуржана Нуржигитова отметила, что благодаря эффективной реализации задач, вытекающих из Послания Главы государства народу Казахстана, в целом за январь - июнь 2022 года сформировалась положительная динамика во всех сферах экономики. Объем валового регионального продукта вырос на 5%, составив 463,1 млрд тенге.

«Рост экономических показателей по Жамбылской области за первое полугодие составил в целом 104,1%, по стране – 104,5%, а в прошлом году рост составлял 105,4%. Выросли показатели в промышленности - 108,1%, сельском хозяйстве - 102, строительстве - 105,7, вводе жилья - 103,7, торговле - 105,3, связи - 101,9%», - отметила Гульдана Жауынбекова.

В жамбылскую экономику привлекли 155,8 млрд тенге инвестиций. Оказали транспортные услуги на 255,8 млрд тенге. Собственные доходы местного бюджета составили 58,9 млрд тенге, увеличившись на 25,7%. «Бюджет области освоен на 99,9%. Это самый высокий показатель по республике», - подчеркнула спикер.

Однако, как отметила Г. Жауынбекова, по результатам анализа реализации национальных проектов, проведенного по поручению главы региона, наблюдается халатность в плановой реализации ряда показателей. Некоторые из направлений нацпроектов подвержены риску провала.

Так, по нацпроекту развития предпринимательства в Жамбылской области предусмотрено достижение 10 индикаторов. Но за отчетный период выполнен только один показатель, 4 находятся на стадии исполнения, есть риск невыполнения пяти показателей. В их числе увеличение доли лиц, открывших собственное дело после обучения в рамках проекта «Бастау Бизнес» - обучение не начато в связи с не утверждением правил.

По словам спикера, существует риск невыполнения показателей по росту объемов инвестиций в туристическую отрасль. За первое полугодие инвестиции составили 5,8 млрд тенге при плане 15,8 млрд тенге.

По нацпроекту «Здоровая нация» имеется риск невыполнения таких показателей, как обеспечение сел медико-санитарной и консультативно-диагностической помощью. «В облуправление строительства направлены бюджетные заявки на разработку ПСД строительства врачебной амбулатории в селе Жайлауколь Сарысуского района и на строительство медпункта в селе Жанатерис Жуалынского района, а также на прохождение госэкспертизы», - отметила спикер.

По нацпроекту «Жасыл Қазақстан» в регионе запланировано 6 индикаторов, есть риск невыполнения четырех. «Не выполнено снижение объемов забора чистой воды в промышленности и снижение энергопотребления в бюджетном секторе и ЖКХ. Запланировано более 170 тыс. граждан охватить экологической информационной кампанией, на деле – 0. Доля переработки и утилизации отходов также пока составляет 0%», - сообщила спикер.

Снизились некоторые показатели в развитии АПК. Так, из запланированных 52,4 тыс. тонн минеральных удобрений отгружено только 16,3 тыс. В рыбохозяйствах произведено 151 тонн рыбы при плане 1,5 тыс. тонн. Объем инвестиций в основной капитал производства продуктов питания составил 1,3 млрд. тенге, снизившись на 43% по сравнению с 2021 годом. Рост объемов продукции сельхозкооперативов составил 1,6% при плане 11%.

В рамках нацпроекта «Безопасная страна» есть риск невыполнения двух индикаторов. В их числе уровень защиты населения отдаленных сельских населенных пунктов пожарными постами и уровень информированности населения при угрозе ЧС. В обоих случаях оценка индикатора оценивается в ноль, так как отдельными райакиматами финансирование пожарных постов в бюджете районов не предусмотрено. А что касается информирования граждан в случае угрозы ЧС, то приобретение электросирен планируется только на 2024 - 2025 годы, отметила спикер.

«Районы и управления должны тесно сотрудничать. Этого сейчас нет. Важно установить системную связь и с центральными исполнительными органами. По итогам года все индикаторы должны быть выполнены. Никакие отговорки приниматься не будут», - предупредил Нуржан Нуржигитов.